Weltkarriere auf der anderen Seite Der Liegauer Galerist Eberhard Klinger und der jetzt verstorbene legendäre Künstler A. R. Penck waren Freunde. Und hatten 1980 eine schicksalhafte Begegnung.

Künstler A. R. Penck – 1939 als Ralf Winkler in Dresden geboren. © dpa

Sie waren durchaus das, was man Freunde nennen kann. Der heutige Liegauer Galerist Eberhard Klinger und der aus Dresden stammende Künstler Ralf Winkler; besser bekannt als A. R. Penck. Und so ging dem Liegauer die am Mittwochabend durch die Medien gehende Nachricht vom Tod Pencks sehr nahe. „Aber ich habe mich auch an die vielen kuriosen Begegnungen erinnert“, sagt Eberhard Klinger.

Kennengelernt hatten sich die beiden in den 1970er-Jahren. „Ich habe ihn mal mit meiner Frau und unserer neugeborenen Tochter Katharina in seinem Atelier in Dresden besucht“, erzählt der Liegauer schmunzelnd. Das Atelier war dabei so voll gestellt mit Kunst, Mal-Utensilien und einem Schlagzeug, „dass wir nur mit Mühe einen Platz finden konnten, um unsere Tochter windeln zu können“. Eberhard Klinger interessierte sich schon immer für Kunst – und verfolgte seinen Traum, Galerist zu werden. Und ausgerechnet an dem Tag, an dem dieser Traum Realität werden sollte, kam es zu einer fast schon schicksalhaften Begegnung mit Ralf Winkler, der sich seit Mitte der 1960er-Jahre den Künstlernamen A. R. Penck gegeben hatte. „Wir trafen uns zufällig am Bahnhof in Dresden, fuhren dann gemeinsam in einem Zugabteil nach Berlin“, kann sich Eberhard Klinger noch bis ins kleinste Detail erinnern. Penck hatte eine Einladung ins Kunstministerium bekommen; Klinger fuhr zur Aufnahmeprüfung als Galerist beim Staatlichen Kunsthandel. 1980 war das. Und Eberhard Klinger hatte vorgeschlagen, anschließend wieder gemeinsam zurückzufahren. Aber dazu kam es nicht. Eberhard Klinger bestand die Prüfung, war nun Galerist – und Ralf Winkler wurde zeitgleich im Ministerium mitgeteilt, dass er die DDR zu verlassen habe. „Er wurde ausgebürgert, weil er den Oberen zu kritisch gewesen war“, sagt der heutige Liegauer kopfschüttelnd. A. R. Penck gehörte zu den „Neuen Wilden“, war immer auf der Suche nach Individualität. Das passte den Kulturfunktionären nicht.

Mit Strichmännchen legendär geworden

Die beiden verloren sich nun von einer System-Grenze getrennt aus den Augen. Der gebürtige Oberlausitzer Eberhard Klinger begann im September 1980 beim Kunsthandel, baute in Görlitz die neue Galerie am Schönhof auf, die dann am 29. April 1981 eröffnet wurde. Und Ralf Winkler startete im Westen eine Welt-Karriere; wurde unter anderem mit seinen „Strichmännchen“ legendär.

Bei der Eröffnung der Kunsthalle im Art-Hotel an der Ostra-Allee in Dresden trafen sie sich wieder. 1996. A. R. Penck hatte für die Ausstattung des Kunsthotels gesorgt – und präsentierte dann auch etliche seiner Werke in der neuen Halle. „Und es war eine wunderbare Party, wir hatten eine Menge zu erzählen und viel Spaß“, schwärmt Eberhard Klinger, der im Herbst 2010 dann seine Galerie an der Schönborner Straße in Liegau-Augustusbad eröffnet hatte. Leider hat es mit einem Treffen in Liegau nicht mehr geklappt. A. R. Penck litt die vergangenen Jahre an einer schweren Krankheit, starb am Dienstag in Zürich.

Über den Sommer bleibt die Galerie Klinger aus technischen Gründen geschlossen. Am 2. September eröffnet dann die nächste Ausstellung, die Werke der Künstlergruppe „Clara Mosch“ aus Chemnitz zeigen wird.

