Weltgebetstag zum Thema Fairness

Immer am ersten Freitag im März feiern Menschen weltweit den Weltgebetstag der Frauen, informiert Rikarda Groß. Mitglieder der katholischen und evangelischen Kirchgemeinde Dippoldiswalde sowie der Freikirche begehen am Freitag, dem 3. März, um 19 Uhr, den Weltgebetstag der Frauen im Gemeinderaum der katholischen Kirche in Dippoldiswalde.

Der Inhalt zum Weltgebetstag wurde in diesem Jahr von Frauen der Philippinen unter dem Thema „Was ist denn fair?“ zusammengestellt. Zum Schluss können die nach Rezepten aus dieser Region gekochten Speisen verkostet werden. Zum Mitfeiern sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer eingeladen. An diesem Abend werden auch Produkte aus dem „Eine Welt Laden“ angeboten. (SZ)

Des Weiteren wird der Weltgebetstag am 3. März, um 19 Uhr, in Reichstädt, in der Schäferei Drutschmann und um 19.30 Uhr im Pfarrhaus Schmiedeberg begangen.

