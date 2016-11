Welterbe-Leuchten strahlen wieder

50 der knapp einen Meter langen LED-Lichtleisten blieben eine zeitlang dunkel. © Roland Halkasch

Die Waldschlößchenbrücke ist jetzt wieder durchgehend beleuchtet. Tagelang war es in einem Abschnitt an der elbaufwärts liegenden Brückenseite dunkel geblieben. Am Fußweg aus Richtung Johannstadt strahlten bis kurz vor den Brückenbogen 50 der knapp einen Meter langen LED-Lichtleisten nicht. An ihnen lag es aber nicht. „Sie waren aufgrund eines defekten Leitungsstückes ausgefallen“, erklärt Doris Oser, die Referentin des Baubürgermeisters. Die Leitung ist wieder instand gesetzt.

Jahrelang gab es Probleme mit den LED-Leuchten. Diese äußerst hochwertige Technik wurde speziell für die Waldschlößchenbrücke konstruiert und 2013 in die Handläufe der Geländer eingebaut. Mit diesen Leuchtdioden wollte das Rathaus einst den Unesco-Welterbetitel retten. Eine Kommission hatte im Januar 2008 einen Kompromissvorschlag mit den LED-Leuchten und anderen Veränderungen vorgelegt, um die Weltorganisation umzustimmen. Die Welterbe-Leuchten sollten sehr langlebig sein. Doch bereits in den ersten beiden Jahren nach der Brückeneröffnung waren 200 Strahler ausgefallen. Die Herstellerfirma Hess hat nach umfassender Analyse die Fehler beseitigt und die LED-Leuchten weiterentwickelt. Dieses Jahr mussten nur 22 der insgesamt 1 322 Stück ausgetauscht werden. Das sind 1,7 Prozent. (SZ/phi)

