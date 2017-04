Welterbe-Kommission kommt nach Görlitz Die Unesco plant nächstes Jahr eine Tagung in der Stadt, bei der sich diese auch mit ihrem Thema vorstellen kann. Das steht bereits fest.

Blick auf die sanierten Hallenhäuser am Untermarkt in Görlitz – ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt © Jens Trenkler

Görlitz kann sich als Bewerberstadt um das Welterbe im kommenden Jahr an höchster Stelle empfehlen. Wie Oberbürgermeister Siegfried Deinege am Donnerstag im Stadtrat sagte, plane die Unesco mit ihrer Welterbe-Kommission 2018 eine Tagung in Görlitz, bei der sich die Stadt dann auch mit ihrem Thema vorstellen dürfe.

Seit die Stadt vor drei Jahren ihre Bewerbung zurückbekam und ihr empfohlen wurde, sich auf ein Alleinstellungsmerkmal zu fokussieren, sind das die Hallenhäuser – eingebettet in die historische Altstadt und die mittelalterliche Handelsstraße Via Regia. Zwar sind viele Hallenhäuser in Görlitz nicht öffentlich zugänglich, aber immerhin werden sie nun intensiver erforscht.

Von der Unesco sei Görlitz zudem empfohlen worden, seine Bewerbung in größerem Kreis zu diskutieren. „Der Ministerpräsident muss das auch wollen, schließlich geht es um finanzielle Unterstützung“, so Deinege. Wann die Stadt ihre Bewerbung letztlich einreicht, ist noch offen. (SZ/dan)

zur Startseite