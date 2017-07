Welterbe-Kandidat feiert Geburtstag Das Bergbaumuseum Altenberg hält seit 60 Jahren die Bergbaugeschichte wach. Das Jubiläum ist Anlass für ein Fest.

Das Bergbaumuseum Altenberg besteht seit nunmehr 60 Jahren. © Egbert Kamprath

Das Bergbaumuseum Altenberg, das die über 550-jährige Bergbaugeschichte in der Region repräsentiert, kommt nun auch langsam ins Rentenalter: In diesem Jahr feiert die Einrichtung ihren 60. Geburtstag. Bis 1952 diente die Anlage noch der Zinnerzgewinnung. Hier befand sich die Erzwäsche. Später wurde das Gebäude zum Bergbaumuseum umgebaut. Das Jubiläum soll nun gefeiert werden mit einem Museumsfest an diesem Donnerstag. Ab 10 Uhr erwartet die kleinen und großen Besucher ganztägig ein Programm. Der Eintritt auf das Festgelände ist frei. Los geht es mit einer Schatzsuche im dunklen Schaustolln. 10.30 Uhr beginnt eine Kindershow, zu der Meister Klecks und Spaßimir erwartet werden. Am Nachmittag sorgen dann die Müglitztalmusikanten ab 14 Uhr etwa zwei Stunden lang für musikalische Unterhaltung. Den ganzen Tag über bieten die Museumsmitarbeiter darüber hinaus Aktionen mit Steinen und Mineralien an. So kann zum Beispiel Bernstein geschliffen oder Sandstein dekorativ gestaltet werden. Wer sich mal wie ein Goldwäscher fühlen will, hat auch dazu Gelegenheit. Zudem sind lustige Bergmannsspiele vorbereitet. Es muss auch niemand verhungern und verdursten – für die gastronomische Versorgung wird ebenso gesorgt, verspricht Museumsleiter Christoph Schröder.

Führungen unter Tage im Schaustolln sind natürlich genauso möglich wie Technikvorführungen in der historischen Zinnwäsche. Dann sind die üblichen Eintrittspreise wie sonst auch zu zahlen. Während der Sommerferien an den Schulen in Sachsen bietet das Museum zudem jeden Donnerstag an, ab 10 Uhr im Stolln auf Schatzsuche zu gehen. Damit die Ferienkinder auch etwas finden, sollten sie unbedingt eine Taschenlampe mitbringen. Die Veranstaltung kostet vier Euro für Kinder, Erwachsene zahlen sieben Euro.

Die historische Zinnwäsche in Altenberg steht mit auf der Vorschlagsliste für den grenzüberschreitenden Welterbe-Antrag Montanregion Erzgebirge. Die Bestandteile wurden erst vor Kurzem vom Welterbeverein aktualisiert und beschlossen. (SZ/ks)

