Weltentdecker in der Lausitz

YFU-Betreuerin Ina Züchner mit „ihren“ Austauschschülern (v.li.) Yuhui Zang, Erin Zu und Rysyke Suzuki. Foto: K. Demczenko

Hoyerswerda. Austauschschüler sind richtige Weltentdecker: Sie reisen unter anderem mit der Austauschorganisation Youth for Understanding (YFU) aus rund 50 Ländern nach Deutschland, um hier ein Jahr lang zur Schule zu gehen, in Gastfamilien zu leben und eine neue Sprache sowie Lebensart kennenzulernen. Der 17-jährige Ryusuke Suzuki aus der japanischen Stadt Hekinan wurde im Januar von Christine Grün in Senftenberg herzlich aufgenommen. Die rüstige Seniorin hat Enkel in Ryusukes Alter und freut sich, für den Gymnasiasten Familienersatz zu sein. So könne sie, ganz ohne selbst weit zu reisen, eine andere Kultur kennenlernen. Ganz wie es eine Oma machen würde, holte sie den Jungen von einem Ausflug ab, den dieser mit den Chinesinnen Yuhui Zhang, Erin Xu und der YFU-Betreuerin Ina Züchner aus Hoyerswerda gemacht hat. Die Jugendlichen erlebten in Wittichenau den ersten Weiberfastnachtsumzug ihres Lebens, denn so ein Fest gibt es weder in China noch in Japan. Ryusuke hatte extra einen alten Schlips umgebunden, der ihm abgeschnitten wurde, damit er diesen Brauch auch erlebt, erzählt Ina Züchner. In Hekinan besucht der Schüler ein Spezialgymnasium mit technischer Ausrichtung und freut sich deshalb, bald die VW-Stadt Wolfsburg zu sehen. Alle YFU-Austauschschüler haben ein Zwischenseminar zur Reflexion ihres Aufenthaltes in Deutschland – und das von Ryusuke findet in Wolfsburg statt.

Seit September 2017 wohnt Yuhui aus der chinesischen Metropole Tianjin in Weißwasser. Die 17-jährige Erin kommt auch aus Tianjin, lebt jetzt bei einer Gastfamilie in Schwepnitz und besucht das Lessing-Gymnasium Hoyerswerda. Für beide Mädchen bedeutet das Jahr in Deutschland den Wechsel von einer Stadt mit 15 Millionen Einwohnern in die dünn besiedelte Lausitz mit ihren vielen Wäldern und Seen. Hier sind rund 25 Mitschüler in einer Klasse, zu Hause sind es 40. In Hoyerswerda und Weißwasser endet der Schultag gegen 14 Uhr, und in Tianjin ist täglich bis 18 Uhr Unterricht. Da auch in China Hausaufgaben zu erledigen sind, können Yuhui und Erin Freunde nur in den Ferien treffen. Deshalb empfinden beide Gymnasiastinnen das Leben in Deutschland als sehr stressfrei.

Yuhui erzählt gern von ihren Gasteltern aus Weißwasser, mit denen sie schon in Bautzen, Dresden und Wroclaw war. Zum Dank dafür hat die 16-Jährige für sie chinesisch gekocht. Die Schülerin nutzt das Zimmer ihrer Gastschwester, die zeitgleich ein Austauschschuljahr in Shanghai erlebt. „Im Juni werde ich sie treffen“, freut sich Yuhui. Auf diesen zweisprachigen Erfahrungsaustausch ist sie schon jetzt gespannt. Erste deutsche Worte lernte das Mädchen in ihrem dreiwöchigen Orientierungs- und Sprachkurs im September 2017 in Hamburg, ehe sie an ihren Aufenthaltsort Weißwasser fuhr. So ein Kurs findet 2018 auch wieder für zehn spanisch sprechende Schüler in Hoyerswerda statt, sagt YFU-Betreuerin Ina Züchner.

Für den Zeitraum vom 17. August bis 9. September sucht sie noch Familien, die einen jungen Lateinamerikaner zu Hause aufnehmen wollen. Von Montag bis Freitag sind die 15- bis 18-Jährigen in der Volkshochschule Hoyerswerda. An einem Samstag organisiert YFU für sie und die deutschen Gastgeschwister einen Ausflug. Die Gastgeber stellen dem Schüler einen Schlafplatz und Verpflegung zur Verfügung. Zum Ankommen im noch fremden Deutschland ist ein herzlicher Familienanschluss besonders wichtig, weiß Ina Züchner. Sie betreut ehrenamtlich alle Gastfamilien und Austauschschüler in der mittleren Lausitz und ist unter 03571 414189 erreichbar.

