Weltelite im Eiskanal An diesem Wochenende findet der erste große Wettbewerb der Saison 2017/2018 in Altenberg statt. Was die Besucher erwartet.

Die Schellerhauer Rennrodlerin Aileen Frisch startet am Freitag im Nationencup für Korea. Hier entscheidet sich, ob sie im Weltcup am Wochenende startet. © E. Kamprath

Altenberg. In Altenberg treffen sich die Spitzensportler im Rennrodeln. Unter den 200 Athleten sind auch zwei Lokalmatadoren: die Schellerhauerin Aileen Frisch, die für Korea antritt, und die Geisingerin Jessica Tiebel vom RRC Altenberg. Die beiden Frauen werden am Freitag zum Nationencup antreten. Während sich Aileen Frisch hier noch für den Viessmann-Weltcup qualifizieren kann, steht dieser Weg Jessica Tiebel nicht mehr offen. Deutschland habe dort alle Plätze schon besetzt, sagt Uta Schirmer von der Wintersport Altenberg GmbH (WiA). Dennoch lohne sich ein Besuch der Bahn. Denn in Altenberg werden am Wochenende bekannte Sportler antreten, unter anderem Natalie Geisenberger, Felix Loch und Tatjana Hüfner. Die SZ hat zusammengetragen, wie Besucher zum Eiskanal kommen und was sie dort erleben können.

Wann starten die Wettkämpfe auf der Rennschlitten- und Bobbahn?

Der Nationencup findet am Freitag statt. 9.30 Uhr beginnt der Wettkampf der Herren, 11.30 Uhr der der Damen, 13 Uhr beginnt das Rennen der Doppelsitzer. Anschließend finden die Trainingsläufe derjenigen statt, die schon für den Weltcup am Sonnabend und Sonntag qualifiziert sind. Der Viessmann-Weltcup beginnt am Sonnabend, 9.10 Uhr mit dem Rennen der Doppelsitzer. 11.55 Uhr gehen die Herren an den Start. Am Sonntag ab 10 Uhr wird der Weltcup mit den Rennen der Damen beendet. Um 13.10 Uhr beginnt das Viessmann-Team-Staffel-Rennen. Dazu treten Nationalteams gegeneinander an. Diese bestehen aus jeweils einer Rennrodlerin, einem Rennrodler und einem Doppelsitzer.

Was kostet der Eintritt zu den Wettkämpfen am Eiskanal?

Die Tageskarte kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Für ein Zwei-Tages-Ticket müssen 15 Euro entrichtet werden. Allerdings wird die Karte nur im Online-Vorverkauf angeboten, sagt Bahnsprecherin Uta Schirmer. Es gibt auch Fankarten für Gruppen ab zehn Personen. Diese kosten fünf Euro pro Tag und Person. Auch diese Tickets gibt es nur im Online-Vorverkauf.

Weitere Infos hier

Was können die Besucher an der Bobbahn erleben?

Damit die Besucher die einzelnen Fahrten gut mitverfolgen können, hat das Team um WiA-Geschäftsführer Matthias Benesch entlang der Strecke 20 Kameras aufgebaut. Die Bilder von Track TV flimmern nicht nur auf einer 20 Quadratmeter großen Videowand, sondern auch auf vielen Flachbildschirmen entlang der Bahn, kündigt Benesch an. Kommentiert werden die Bilder von Ron Ringguth, der unter anderem für Pro7 tätig war, und Marc Huster, der sich als fünffacher Weltmeister im Gewichtheben und als MDR-Moderator einen Namen gemacht hat. Am Sonnabend und Sonntag wird die Freitaler Blaskapelle Charlie’s Mannen entlang der Bobbahn unterwegs sein und für Stimmung sorgen.

Was wird den jüngeren Wintersportfans geboten?

Reger Andrang wird am Freitag herrschen. Über 800 Schüler aus ganz Sachsen werden als Zuschauer zum „Tag der Schulen“ erwartet. Die Schüler können nicht nur die Rennläufe live erleben, sondern sich auch im Laserbiathlon, auf einem Mountainbike-Parcours und auf einer Rennrodel-Startanlage ausprobieren. Außerdem gibt es eine Autogrammstunde mit Rennrodlern. Am Sonnabend und Sonntag wird der RVD-Spielebus da sein. Dort können Kinder basteln, spielen und sich schminken lassen. Außerdem werden die Eiskanal-Maskottchen Flocki Flocksen und Bobby vor Ort sein. Zudem wird es noch Überraschungen geben, sagt Frau Schirmer.

Wie kommt man zu den Wettkämpfen an der Rennschlitten- und Bobbahn?

Wer mit dem Auto anreist, muss sich darauf einstellen, länger nach einem Parkplatz zu suchen. Uta Schirmer weist darauf hin, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Stellplätzen gibt. Deshalb empfiehlt sie eine Anreise mit Bus und Bahn. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nutzt die die RVD-Linie 360, die zwischen Dresden und Altenberg fährt und unter anderem in Possendorf, Dippoldiswalde und Kipsdorf sowie direkt an der Bobbahn hält. Oder aber man reist mit der Müglitztalbahn an, die am Freitag im Einstundentakt und am Wochenende im Zweistundentakt fährt. Zusätzlich wird am Sonnabend und Sonntag der Wintersport-Express unterwegs sein. Dieser startet jeweils um 8.05 und 10.05 Uhr in Dresden. Unterwegs hält er auch in Glashütte, Lauenstein und Geising. Zwischen dem Altenberger Bahnhof und der Bobbahn fahren am Freitag zwischen 8.15 Uhr und 13.30 Uhr, am Sonnabend zwischen 8.15 Uhr und 15.30 Uhr und am Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr Sonderbusse im Pendelverkehr.

Was sollten sich Wintersportfans noch vormerken?

Die Stadt Altenberg lädt an diesem Sonnabend, 19 Uhr, auf den Geisinger Weihnachtsmarkt. Hier werden die Weltcupsieger gefeiert. Danach gibt es ein Feuerwerk und ein Konzert mit dem Helene-Fischer-Double Katharina, informiert das Tourist-Info-Büro.

zur Startseite