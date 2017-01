Weltcupbeste kommen zur Siegerfeier Am Sonnabend präsentieren sich die Erst- bis Drittplatzierten aller Rennen vorm Ahorn Waldhotel Stephanshöhe in Schellerhau.

Am Sonnabend kommen die Weltcupbesten zum Schellerhauer Ahorn Waldhotel Stephanshöhe. © Egbert Kamprath

Die Schellerhauer und ihre Gäste können mit den Weltcupsiegern im Bob und Skeleton feiern. An diesem Sonnabend, 19 Uhr, präsentieren sich die Erst- bis Drittplatzierten aller Rennen vom Freitag und Sonnabend vorm Ahorn Waldhotel Stephanshöhe und werden in einer kleinen Zeremonie gefeiert. Zuschauer sind herzlich willkommen. Die Top-Teams werden interviewt und erhalten ein Präsent.

Die Stadt Altenberg hat mit dem Bobbahnbetreiber, der Wintersport Altenberg GmbH, begonnen, das Sportgefühl im Eiskanal im Kohlgrund stärker auch ins Zentrum zu tragen. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Tourismus-Chef Marcel Reuter. Geising und Oberbärenburg durften bereits Sieger anlässlich von Weltcuprennen präsentieren, in diesem Jahr empfängt der Ortsteil Schellerhau die weltbesten Bobfahrer und Skeletonpiloten. Auch die Kernstadt in Altenberg wird in dieser Saison noch mit den Bestplatzierten feiern dürfen, wenn Ende Februar die Rennrodel-Elite zum Weltcup-Finale im Osterzgebirge anreist. (SZ/ks)

