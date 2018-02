Weltberühmtes Musical in Zittau Am Freitag und Sonnabend läuft im Gerhart-Hauptmann-Theater „Cabaret“. Diese und viele andere Veranstaltungen findet man im sz-veranstaltungskalender.com.

© Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Zittau. Der junge amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw stürzt sich in das aufregende Berlin der frühen 30er Jahre. Durch seine Freundschaft mit dem Deutschen Ernst Ludwig lernt er die sinnliche Nachtclubsängerin Sally Bowles kennen. Gemeinsam mit ihr lebt er in einer Pension in den Tag hinein. Doch die Affäre der beiden steht unter keinem guten Stern.

Das berühmte Musical ist nicht erst durch seine Verfilmung mit Liza Minelli und Michael York zum Publikumsliebling avanciert. Eingebettet in das flirrende Nachtleben der Weimarer Republik gehören Hits wie „Willkommen“ „Mein Herr“ oder „Cabaret“ heute zu den bekanntesten Musicalnummern aller Zeiten. Das Aufkeimen eines übersteigerten Nationalismus, der in Fremdenhass umschlägt, ist heute wieder aktuell. Zu sehen ist „Cabaret“ im Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater am Freitag und Sonnabend, jeweils 19.30 Uhr. (szo)

Diese und viele andere Veranstaltungen findet man im sz-veranstaltungskalender.com.

zur Startseite