Welt der Wunden Laut und wuchtig geht es an der „Endstation Sehnsucht“ in Zittau zu. Was fehlt, ist ein Faden, der durchs Dickicht führt.

Blanche (Kerstin Slawek, links) will etwas Zauber und Demut in die rohe Welt an der „Endstation Sehnsucht“ bringen. Bei Mitch (Klaus Beyer, Bildmitte) verfängt das. Ein Hoffnungsschimmer, den der herrschsüchtige Stanley (David Thomas Pawlak, rechts) schnell verglimmen lässt. © Theater/Pawel Sosnowski

Er setzt ihr zu. Stößt. Erniedrigt sie. „Ich hol die Polizei!“ Sie ruft es immer wieder. Mit verzweifeltem Ernst. Wütend geht er ihr nach, als sie die Bühne durch einen Seitenausgang verlässt. Etwas später kehren sie wieder, er hat sie auf die Hüfte geladen, sie treibt ihn fröhlich an, jauchzt vor Lust, dann verschwinden sie in die Wohnung oben drüber.

Drunter, das ist dort, wo Blanche, eine mittellos gewordene junge Lehrerin aus gutem Haus, Zuflucht bei ihrer Schwester Stella (Martha Pohla) sucht und nicht findet. Schutz gibt es einzig in der Badewanne, wo sie sich auch an heißen Tagen stundenlang aufhält und Stanley, den Mann ihrer Schwester, nur noch mehr gegen sich aufbringt. Laut ist er, und zuschlagen kann er auch. In diesem Stadtviertel, wo die Straßenbahnendhaltestelle „Sehnsucht“ heißt, ist der Rohling kein Außenseiter.

Diesen Ort der Finsternis, an dem Menschenwelten aufeinanderprallen, lässt das Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau entstehen. Tennessee Williams‘ Milieustudie „Endstation Sehnsucht“ ist eines der bekanntesten amerikanischen Theaterstücke, die Verfilmung erhielt 1952 vier Oscars. Das Drama ist zum Klassiker geworden, steckt jedoch voller Fallen für jene, die es heute inszenieren wollen. Erst recht in einer ostsächsischen Kleinstadt, deren soziale Konflikte nur über Umwege mit denen zu vergleichen sind, die im New Orleans der späten 40er angesiedelt sind, wo Aristokratie auf Großstadtdschungel trifft.

In Zittau, wo das Stück am Freitag Premiere hatte, setzt der holländische Regisseur Ivar Thomas van Urk auf Lautstärke. Ein Wagnis. Eine betagtere Dame, die neben dem Rezensenten Platz genommen hatte, ist ebenso fasziniert davon wie ratlos – und überdies enttäuscht, weil Lautstärke und sich überschlagende Stimmen, dazu kommen Synthesizerklänge, in ihrem Hörgerät viel Rauschen erzeugen. Auf der Bühne, die Udo Herbster als schwarzen Raum mit schwarzen Möbeln geschaffen hat, fliegen nun Stühle und Tische.

Gewalt, das sind die anderen, solange man sich im Recht fühlt, und das wird man, zumal in den eigenen vier Wänden, doch wohl sagen oder schreien dürfen. Eine sich ursprünglich gebende Gewalt, die den Zuschauern im Zittauer Theatersaal durchaus den Atem nahm, die von David Thomas Pawlak als Stanley überzeugend verkörpert wird, die bei der famos aufspielenden Kerstin Slawek als Blanche wie ferne Erschütterungen auf einer Wasserfläche ankommt, die aber auch ins Leere läuft. Das Ensemble bietet gekonnten Naturalismus, haut sich, so muss man das oft nennen, dabei aber einen Text um die Ohren, der sprachlich unentschlossen bleibt. Williams Text in der Übersetzung von Helmar Harald Fischer ist zu umständlich, um eine Milieustudie à la Gerhart Hauptmann zu sein und zu wenig virtuos, um als Bühnensprache wirklich zu verfangen. Die Feurigkeit der Schauspieler trägt über diese Schwäche hinweg, wirkt dabei aber in Ketten gelegt: Die Inszenierung kommt auffallend statisch daher, vom Leben früh erschöpfte Menschen stehen oder sitzen und erklären sich was. Meinungs-Pingpong. Am Ende sind Triebe das stärkste Motiv des Handelns, alles Erklären wirkt wie Hohn.

Um Blanche, die Gefallene, dreht sich der Gang der Ereignisse. Obwohl man sich kaum um sie kümmert. Sie hat einen Reiz, und Reize gelten gerade in der Welt des idealbefreiten Lebens im Hier und Jetzt, in die sie nichtsahnend hineingeriet. Blanche, vom „Nervenleiden“ gezeichnet, bereit, in die Anstalt geschafft zu werden, wird zur Gretchengestalt, die sich, im Kerker fröstelnd, dem Erstbesten, der Gutes fühlen lässt, wahnsinnig an den Hals schmeißt. Aber die Schöpfung von Tennessee Williams, seine Ahnung des Weges, den die amerikanische Gesellschaft einschlägt, muss ohne einen Faust auskommen. Was bleibt, ist der Wechsel zwischen Auerbachs Keller und Walpurgisnacht. Gesoffen und gef*** wird viel, und wird vor allem.

Die Regie von Ivar Thomas van Urk hält sich mit darüber hinausgehenden Kommentaren fast völlig zurück. Ein festerer Zugriff wird hier vermisst, und damit ein Faden, der durch das dunkle Dickicht führt und die üppig vorhandene Relevanz des Stückes stärker herausstreicht. Etwa hier: Blanche wird just an ihrem Geburtstag nicht nur die Perspektive einer Heirat mit Mitch (Klaus Beyer) genommen. Sie bekommt auch ein Busticket geschenkt, zurück dorthin, wo niemand mehr ist. Abgeschoben. Dann kehren die Männer zurück an den Kartentisch. Keiner, der grundsätzliche Fragen stellt. Kein neuer Gedanke.

Endstation Sehnsucht in Zittau ist sehenswertes Theater mit starken Momenten. Doch das Stück lässt uns, bei aller Wucht, zu leicht davonkommen. Keine Geste, die den Saal mit der Handlung dort in dem Theaterguckkasten verbindet. Eben noch „Ich hol’ die Polizei“ gerufen, wie Sabine Krug in der beeindruckenden Eheszene mit Tilo Werner, war vielleicht doch alles nicht so gemeint. Irgendwo hat es Fortschritt gegeben, Menschen, die zu zarteren Empfindungen fähig sind. Auch Stella wird das bewusst. Und kriecht doch zurück ins Bett, wo das vertraute, schmerzhafte Ritual von Neuem beginnt.

