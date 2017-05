Welpenschmuggel auf der Autobahn In einem Kofferraum machte die Bundespolizei am Sonntag einen tierischen Fund.

Die drei Hundewelpen wurden in zwei Transportboxen in einem Kofferraum eingesperrt. Die Polizei übergab sie der nächstgelegenen Tierklinik. © Polizei

Osterzgebirge. Mit mehreren Straftätern und tierischer Schmuggel-Ware setzten sich Beamte der Bundespolizei in den letzten Tagen auseinander. Bei diversen Routinekontrollen stellten die Bundespolizisten unter anderem vier Rumänen und zwei Bulgaren die unter anderem wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wurde. Alle sechs Personen konnten ihre Strafe von insgesamt 3907 Euro zahlen und ihre Reise fortsetzen. Eine 18-jährige Rumänin, die wegen Diebstahls mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, konnte ihre Strafe allerdings nicht bezahlen und wurde in die JVA nach Dresden gebracht.

Am Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten auf der A17 einen Wagen und dessen Insassen, die im Kofferraum drei Hundewelpen transportierten. In zwei Transportboxen befanden sich zwei Boxerwelpen, sowie ein Mischling. Die Hunde wirkten allesamt sehr verängstigt und machten äußerlich einen geschwächten Eindruck. Auf Nachfrage gaben die beiden 30 Jahre alten Deutschen gegenüber den Beamten an, dass sie die Hunde in Ungarn erworben haben. Dokumente, die die Identität und Herkunft der Tiere belegen, konnten die beiden nicht vorweisen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt wurden die Hunde sichergestellt und in der nächstgelegen Tierklinik untergebracht. (szo)

