Welpenschmuggel auf der Autobahn

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Polizei hat in Dürrröhrsdorf-Dittersbach einen betrunkenen Mopedfahrer gestoppt. Der 21-Jährige fuhr in der Nacht zu Montag mit einer Simson auf der Hauptstraße, als er kontrolliert wurde. Ein Test ergab über 1,7 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wird nun ermittelt. (SZ)

Geländewagen Angezündet.

Freital. Ein Auto haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend in Freital in Brand gesetzt. Die Kriminellen hatten etwa gegen 3 Uhr einen VW Tiguan auf der Dresdner Straße, in Höhe Tharandter Straße, angezündet. Das Feuer, so berichtet die Polizei, breitete sich auf das gesamte Fahrzeug aus und beschädigte den Neuwagen erheblich. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Aber ein solcher SUV kostet um die 30000 Euro - mindestens. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (SZ)