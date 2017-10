Welpenliga geht in die Winterpause

Kleine Füße, großer Ball, noch größerer Spaß: Das ist die Welpenliga. © SZ-Archiv/Sabine Larbig

Weißwasser. Die Welpenliga geht am nächsten Freitag mit dem dritten Spieltag in dieser Saison in die letzte Runde vor der Winterpause. „Wir haben einen sonnigen und regenfreien Freitag bestellt. Wenn der liebe Gott und die Kids mitspielen, wollen wir gemeinsam das Jahr auf dem Kunstrasen des Turnerheimes ausklingen lassen und damit das Spieljahr 2017 abschließen“, so Organisator Frank Konietzky. Er wartet noch auf Rückmeldungen von einigen Kindergärten. Denn ohne sie kann er keinen ordentlichen Spielplan aufstellen.

Die letzte Entscheidung darüber, ob am 20. Oktober gespielt wird, fällt einen Tag vorher. Bei schlechtem Wetter muss der Spieltag nachgeholt werden. Der Umzug in die Sporthalle des Turnerheims ist aktuell keine Alternative. Sie wird derzeit repariert. Konietzky hofft, dass sie spätestens am vierten Spieltag, dann im nächsten Jahr 2018, repariert ist. In der Welpenliga spielen Teams aus Kindergärten in zwei Gruppen gegeneinander. Aktuell sind es acht Teams. (SZ/sdt)

