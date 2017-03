Welpenliga beendet Vorrunde Die Kita-Mannschaften freuen sich nun auf den Finalspieltag, der Anfang Mai in Weißwasser stattfindet.

Der Kunstrasenplatz an Turnerheim in Weißwasser © André Schulze

Beim letzten Vorrundenspieltag der Kita- Welpenliga am Freitag war das Turnerheim bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle zehn geladenen Kita-Teams kamen. Die Kita Knirpsenland Gablenz war gleich mit 15 Spielern angereist und zeigte ihren neuen Trikotsatz von Elektro Krüger. Sie gewannen alle Spiele in der Gruppe B. Souverän setzte sich die Kita Sankt Johannes mit ihrer Cheftrainerin Frau Mrosk in der Gruppe C durch. Riesig freuten sich die Kinder vom Sonnenstrahl Krauschwitz, welche mit erhobenen Armen den Wanderpokal für den Sieger der Herzen – einen riesigen Teddy – aus der Turnhalle trugen.

Die optimale Punktzahl in der Vorrunde wurde von der Kita Sankt Johannes erreicht. Sie gewannen fast alle Spiele mit dem Maximal-Ergebnis von 2:0 und haben es geschafft, nicht ein Gegentor in der gesamten Saison zu kassieren. 48 Punkte und ein Torverhältnis von 31:0 ist der verdiente Lohn. Nur der DRK Sonnenschein hat es geschafft, am zweiten Spieltag mit 0:1 als zweiter Sieger vom Platz zu gehen. Das Wort „Verlierer“ gibt es nicht in der Kita-Welpenliga, denn es gibt nur Gewinner. In allen Vorrundenspielen haben bei der Siegerehrung alle Kinder gestrahlt, und das ist für die Organisatoren der Welpenliga, im Verantwortungsbereich des VfB Weißwasser 1909, der beste Lohn.

Alle Vorrundenergebnisse spielen am Finaltag keine Rolle, denn die Karten werden neu gemischt. Die drei Gruppenersten Feuerwehr Felicitas Weißkeißel (Gruppe A) 34 Punkte, Knirpsenland Gablenz (Gruppe B) 32 Punkte, Sankt Johannes WSW (Gruppe C) 48 Punkte, sowie der bestplatzierte zweite Sieger der drei Gruppen, die Kita DRK Sonnenschein mit 29 Punkten, werden den Champion ausspielen. Die Kitas Spreespatzen Spreewitz, Bummi Boxberg, Regenbogen Weißwasser und die Ulja ermitteln in der Gruppe B ihren Sieger. Um den Pokal der Herzen kämpfen die Kita-Teams von Sonnenstrahl Krauschwitz, Arche Kunterbunt, AWO Waldwichtel, Zwergenland WSW und die Bergpiraten aus Bad Muskau. Der Finalspieltag ist der 5. Mai, das Turnier wird auf dem Kunstrasenplatz Turnerheim in Weißwasser von 9 bis 10.30 Uhr ausgetragen.

