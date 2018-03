Welpen haben ihren Spaß! Am Freitag ist der 5. Spieltag in der Kita-Fußball-Liga im Turnerheim Weißwasser gewesen.

Spaß und Freude stehen im Vordergrund.

Weißwasser. Zum 5. Spieltag der Kita-Fußball-Welpenliga war am Freitag beim Wetteifern mit dem runden Leder der Kampfgeist der Kinder gefragt. Gespielt wurde im Weißwasseraner Turnerheim. Bei der Welpenliga, so Organisator Frank Konietzky, stehen aber der Spaß und die Freude an der Bewegung im Vordergrund. So gibt es für das Team, das alle anderen gewinnen lässt und damit „Sieger der Herzen“ ist, einen großen Kuschelbären. Den nahmen dieses Mal die „Spreespatzen“ aus Spreewitz mit.

