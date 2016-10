Wellnessurlaub für Seifersdorfer Für drei Tage raus aus dem Alltag. Dietmar Scope hat beim Sender MDR 1 Radio Sachsen eine Reise gewonnen.

Als Dankeschön für seine Arbeit beim Förderverein Seifersdorfer Schloss kann Dietmar Scope drei Tage Wellness pur genießen. © mdr

Die Überraschung ist gelungen: Dietmar Scope staunte nicht schlecht, als am Montag plötzlich Moderator Silvio Zschage von MDR 1 Radio Sachsen bei ihm am Arbeitsplatz auftauchte. Im Gepäck hatte der ein dickes Geschenk. Einen Gutschein über eine dreitägige Wellnessreise. „Ich war baff. Niemand hat mir davon etwas gesagt. Die Firma und auch meine Familie wussten ja schon Bescheid“, sagte der Elektriker, der momentan auf einer Baustelle in Großdittmannsdorf arbeitet. Der Seifersdorfer hat noch nie Wellnessurlaub gemacht. Er wird bereits am heutigen Dienstag nach Bad Elster fahren. „Dazu wird er von unserem MDR-Bus abgeholt“, sagte Peggy Ender, Mitarbeiterin des MDR. Der glückliche Gewinner will die Tage gemeinsam mit seinem großen Sohn Robert verbringen. „Jetzt muss ich noch schnell hier auf der Baustelle fertigwerden. Es soll ja nichts liegen bleiben“, sagt er.

Um die Reise hat sich Dietmar Scope nicht selbst beworben. Der Förderverein Seifersdorfer Schloss brachte den Sender auf die Idee. Der Elektriker ist seit mehreren Jahren Mitglied im Verein. Er leitet selbst Führungen durch das Schloss und hilft mit seinem handwerklichen Geschick bei der Vorbereitung der Vereinsveranstaltungen. Dietmar Scope freut sich auf den Urlaub und richtet ein großes Dankeschön an Sender und Verein. „Bei uns im Förderverein hätten viele diesen Preis verdient. Sie opfern genauso viel Zeit.“, sagt er. (szo)

