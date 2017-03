Wellingers Wintermärchen Der Deutsche springt bei der nordischen Ski-WM erneut zu Silber – wieder hinter dem Österreicher Kraft.

Wie auf dem kleinen Bakken, so auch auf der Großschanze im Einzel die Nummer zwei: Andreas Wellinger bejubelt die nächste Medaille im finnischen Lahti. © dpa

Andreas Wellinger fiel seinen Auswahlgefährten um den Hals. Bundestrainer Werner Schuster riss strahlend die Arme in den Himmel. Mit dem zweiten Einzel-Silber bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Lahti hat der deutsche Überflieger sein finnisches Wintermärchen fortgesetzt. Wie am Sonnabend auf dem kleinen Bakken musste er sich auch am Donnerstag auf der Großschanze dem Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben.

„Mir fehlen ein bisschen die Worte. Dass es so ausgeht, hätte ich nie im Leben geglaubt“, sagte Wellinger, dem nach Flügen auf 127,5 und 129 Meter umgerechnet 72 Zentimeter zu Gold fehlten. Das ging erneut an Kraft, der sich mit zweimal 127,5 Metern zum Doppel-Champion kürte. „Unglaublich, dass das heute passiert ist“, sagte Austrias Nummer eins. Bronze holte der Pole Piotr Zyla.

Für Wellinger war es inklusive Gold im Mixed die dritte Medaille bei diesen Titelkämpfen. „Für Andi ist das die Krönung seiner jungen Karriere. Das ist ein super Erfolg für ihn und uns“, lobte Schuster, während der 21-jährige Wellinger stolz zur Siegerehrung schritt. „Wenn man den eigenen Namen hört und auf das Podest darf, ist das nur schwer zu beschreiben“, sagte der Mannschafts-Olympiasieger der Winterspiele 2014 in Sotschi.

Als dritter deutscher Skispringer bringt er mindestens drei Medaillen von einer WM mit: 2015 war das Severin Freund gelungen. 2001 hatte Martin Schmitt sogar viermal auf dem Podest gestanden. „Einen Platz für die Medaillen finde ich schon“, sagte der doppelte WM-Zweite und lachte.

Die anderen DSV-Adler hatten nichts mit der Entscheidung zu tun. Markus Eisenbichler, bereits mit Einzel-Bronze und Mixed-Gold dekoriert, belegte Rang 13. „Ich bin zufrieden. Das war solide. Es ist halt nicht jeden Tag Weihnachten. Wahnsinn, dass der Andi das wieder gepackt hat“, sagte er. Stephan Leyhe und Richard Freitag folgten auf den Positionen 16 und 19. Für den Teamwettbewerb am Sonnabend machte das nur bedingt Mut.

Der nach dem ersten Durchgang führende Kraft gewann fünf Tage nach seinem ersten Gold-Triumph auch dank der besseren Haltungsnoten. „Ich weiß auch nicht, warum Stefan bessere Noten kriegt. Das war das Entscheidende, aber das ist mir im Moment ziemlich egal“, sagte Wellinger. Der 23-jährige Kraft ist Nachfolger von Freund, der seinen Titel aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht verteidigen konnte.

Kraft ist der fünfte Skispringer, der bei einer WM Gold von beiden Schanzen holt. Zuletzt war das dem Polen Adam Malysz 2003 gelungen. Zuvor hatten es auch der Norweger Björn Wirkola 1966, Gari Napalkow aus der Sowjetunion 1970 und Hans-Georg Aschenbach aus der DDR 1974 geschafft. Auf die Plätze vier und fünf kamen die Norweger Andreas Stjernen und Anders Fannemel, die mit ihrer Auswahl auch am Sonnabend im Mannschaftswettbewerb ein Wörtchen mitreden dürften. Die Mitfavoriten Kamil Stoch aus Polen und Peter Prevc aus Slowenien gingen als Siebenter und Neunter erneut leer aus.

Der finnische Publikumsliebling Janne Ahonen, Weltmeister von 1997, zeigte eine seiner besten Leistungen des Winters und landete auf Rang 23. Der 39-Jährige gewann das Duell der Altmeister gegen den japanischen Schanzen-Methusalem Noriaki Kasai. Der 44-Jährige verpasste als 32. den zweiten Durchgang.

Um die letzten Skisprung-Medaillen geht es am Sonnabend im Teamwettbewerb. Dort hat die deutsche Auswahl noch eine Rechnung zu begleichen: 2015 waren Eisenbichler, Freitag, Freund und Michael Neumayer, der 2016 seine Karriere beendete, nach einem verkorksten Wettkampf auf Position fünf gelandet. „Wir wollen auch dort eine Medaille“, gab Schuster dieses Mal das Podest als Ziel aus. (sid)

zur Startseite