Wellenspiel schließt vorübergehend Wegen Wartungsarbeiten können im August die Pforten des Bades für sieben Tage nicht geöffnet werden.

In der Woche vom 7. bis 13. August bleibt das Freizeitbad Wellenspiel wegen Wartungsarbeiten geschlossen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Einmal pro Jahr wird im Meißner Freizeitbad Wellenspiel das Wasser abgelassen und das gesamte Haus gründlich gereinigt. Mitarbeiter und Handwerker haben in der Woche vom 7. bis 13. August einen langen Aufgabenkatalog, müssen an mehreren Stellen Wartungsarbeiten durchführen. Deshalb bleibt das Wellenspiel in dieser Zeit geschlossen. Für die Reinigung müssen die Mitarbeiter auch das Wasser aus allen Becken ablaufen lassen. Becken, Lüftungsanlagen und Abwasserleitungen werden dann gereinigt. Daneben müssen im Solebecken der Solefilter saniert und die Abdeckungen erneuert werden, wie die Stadt mitteilt.

An Motoren und Pumpen tauschen Arbeiter verschlissene Teile aus und kontrollieren die beliebte Wellenanlage sowie den Hubboden, prüfen die Befahranlage der Rotunde im Innen- und Außenbereich und tauschen defekte Fliesen aus. Am Abend vor dem Großreinemachen schließt das Bad bereits um 18 Uhr. Pünktlich zum 14. August sollen Gäste dann wieder wie gewohnt das Bad nutzen können. (SZ/mhe)

