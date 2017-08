Welle der Hilfsbereitschaft Um ein Haar hätte Familie Thoms aus Rammenau in der Nacht zu Montag alles verloren. Jetzt darf sie wieder ins Haus. Sorgen gibt es trotzdem viele.

Peter Thoms darf wieder auf sein Anwesen in Rammenau. In der Nacht zu Montag haben dort die Flammen gewütet. Zwei Autos, Carport und Scheune brannten nieder. Am und im Wohnhaus gibt es Schäden. © Steffen Unger

Nachdem es in der Nacht zu Montag auf dem Anwesen des Rentnerehepaares Thoms in Rammenau fürchterlich brannte, ist jetzt die Hilfsbereitschaft groß. Schon viele hätten sich gemeldet und gefragt, was sie tun können, erzählt das Rentnerehepaar am Dienstag. Auch in der Gemeinde rufen Menschen an, weil sie helfen wollen, sagte Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski. Barbara Thoms und ihr Mann wissen, was das wert ist: „Es ist das Angenehmste, was es gibt, zu spüren, dass es so viele Menschen gibt, die für einen da sein wollen. Diese Dorfgemeinschaft finden wir klasse.“

Am Tag zwei nach dem Brand wissen sie, dass die Kinder anreisen, um zu helfen. „Aber es geht mir heute trotzdem gar nicht gut“, sagt Barbara Thoms. Erst nach und nach werde ihr und ihrem Mann bewusst, was passiert ist und um wie viel schlimmer es noch hätte kommen können. Rammenauer Feuerwehrleute sagten gleich: „Zehn Minuten später und es hätte Menschenleben kosten können.“

Schlimm genug ist es jetzt auch. Bei dem Brand waren die zwei Autos der beiden über 70-Jährigen, Carport und die Scheune mit kleiner Werkstatt nicht zu retten. Es geht ihnen im Kopf herum, dass sie für ihre abgebrannten Autos zwar sicher einen finanziellen Schadensausgleich bekommen, er aber nur dafür reichen könnte, die Restschuld zu bedienen. Ein neues Auto wäre so nicht drin. „Ich habe mächtige Kopfschmerzen heute“, sagt sie.

Hilfe beim Beräumen

In ihr Haus dürfen die Thomsens inzwischen aber wieder. Zwar schlafen sie erst einmal weiter in der Ferienwohnung, die ihnen ihre Nachbarfamilie Leuschner in der Brandnacht angeboten hat, „weil im Schlafzimmer alles nass ist“. Aber so konnten sie drin anfangen aufzuräumen. Mit Schichten von Lehm von durch das Löschwasser aufgeweichten Decken haben sie schon gekämpft. „Das wurde ja in der Nacht des Brandes durch fast alle Zimmer getreten“, sagt Barbara Thoms. Einiges von den Möbeln und viel von der Kleidung ist außerdem nass, einiges auch durch Funkenflug durchlöchert und damit unbrauchbar geworden. Am Dienstag hat Barbara Thoms fleißig Wäsche gewaschen. Die Fenster stehen auf, weil gelüftet werden muss. Manche sind kaputt. Scheiben platzten in der Hitze, Rahmen verzogen sich.

Was sie von den vielen Hilfsangeboten annehmen, die es schon gegeben hat, wollen Peter und Barbara Thoms jetzt in Ruhe überlegen. Was sie sofort brauchten, weil sie erst nicht mehr ins Haus durften, haben sie am Montag gekauft. „Unsere Nachbarin war so lieb und hat mich zum Einkaufen gefahren“, sagt die Rentnerin. Wahrscheinlich freuen sie sich in ein paar Tagen am meisten darüber, wenn Helfer kommen, um auf dem Grundstück mit aufzuräumen. Da wartet viel Arbeit. Und später auch dabei, die Flächen neu zu gestalten.

Beziffern kann das Ehepaar Thoms das ganze Ausmaß des Schadens auch am Dienstag noch nicht. Ein weiterer Sachverständiger kommt erst noch. Aber dass sie auch auf die Hilfe der Versicherung angewiesen sein werden, wissen sie. An manchen Stellen im Haus guckt der Lehm durch, das Stroh auch. Dass ihr Haus doch noch wegen Baufälligkeit gesperrt werden könnte, hoffen sie aber nicht. Gesichert ist das Grundstück mittlerweile mit einem Bauzaun. Um das zu organisieren, war Peter Thoms bei der Bürgermeisterin. Dass die Gemeinde in so einer Situation erster Ansprechpartner ist, sei ja klar. „Und auch, dass man hilft“, sagt Hiltrud Snelinski.

