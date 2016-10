Welcome-Hotel hochgestuft Nach erfolgten Renovierungs- und Umbauarbeiten läuft das Meißner Hotel nun unter der Kategorie 4 Sterne Superior.

Grund zum Anstoßen: Das Welcome Parkhotel in Meißen kann sich jetzt Hotel der Klasse 4 Sterne Superior nennen. Hier ein Blick in die Bar. © Claudia Hübschmann

Das Welcome Parkhotel an der Hafenstraße 27 - 31 in Meißen kann sich jetzt Hotel der Klasse 4 Sterne Superior nennen. Das bestätigt die Assistentin des Direktors gegenüber der SZ. Grund für die höhere Einstufung durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) seien umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in verschiedenen Bereichen des Hauses gewesen, das zuvor schon vier Sterne inne hatte.

Mit den Veränderungen seien die notwendigen Verbesserungen für eine Aufwertung erreicht worden. Den Zusatz „Superior“, der einem halben Stern gleichkommt, vergibt die Dehoga, wenn alle geforderten Leistungen der jeweiligen Kategorie (im Fall des Parkhotels der 4-Sterne-Kategorie) deutlich übertroffen werden, die Anforderungen der nächsthöheren (5 Sterne) aber nicht erreicht worden sind.

Für vier Sterne muss etwa die Rezeption 16 Stunden besetzt und 24 Stunden erreichbar sein, die Lobby mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice ausgestattet sein. Auch ein Internetterminal sowie À-la-carte-Restaurant werden vorausgesetzt. Diese Kriterien übertrifft das Parkhotel nun. Die neue Plakette mit dem entsprechenden Zertifikat sei inzwischen am Hotel sichtbar, so die Assistentin. Das Welcome Parkhotel wurde im letzten Jahr bereits als Top-Arbeitgeber für vorbildliche Personalarbeit im Mittelstand mit dem Top-Job-Siegel ausgezeichnet.

