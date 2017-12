Welches Potenzial steckt in den Ortsteilen? Die Gemeinde Klingenberg will sich weiterentwickeln. Dazu ist ein neutraler Blick von außen nötig.

Der umgestaltete Platz vor der Feuerwehr in Beerwalde geht auf das Ortsentwicklungskonzept zurück, das 2004 für die Altgemeinde Höckendorf in Auftrag gegeben wurde. Das Konzept wurde ebenfalls von der Agentur aus Kurort Hartha erstellt. © Egbert Kamprath

Klingenberg. Die Gemeinde will die Entwicklung ihrer Ortsteile weiter voranbringen. Um dafür ein Konzept zu erarbeiten, soll die Agentur für nachhaltige Projekte aus Kurort Hartha mit ins Boot geholt werden. Das haben die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die SZ erklärt, was genau hinter dem Konzept steckt.

Wobei können sich die Klingenberger beteiligen?



Bevor das Konzept erstellt wird, sind erstmal die Bürger gefragt. Die Gemeinde lädt dazu zu verschiedenen Versammlungen ein. Dort können die Einwohner ihre Ideen einbringen und anonym aufschreiben, was sie sich für ihren Ort vorstellen und wo sie noch Verbesserungspotenzial sehen. Die Vorschläge werden dann gebündelt und in Arbeitskreisen diskutiert, die wiederum allen Bürgern offenstehen. Daraus ergeben sich dann konkrete Maßnahmen und Strategien.

Für die Altgemeinden gab es bereits solche Konzepte. Was wurde daraus?

In der ehemaligen Gemeinde Höckendorf sind laut Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) fast alle Projekte umgesetzt worden, die in dem Entwicklungskonzept erarbeitet wurden. Dazu gehört etwa die Ortsmitte in Beerwalde, die neu gestaltet wurde. Dort wurde der Platz vor der Feuerwehr gepflastert, der seither auch als kleiner Festplatz dient. Er wird etwa zum alljährlichen Grillabend der Feuerwehr genutzt, zu dem das ganze Dorf eingeladen ist. Auch der Busplatz in Obercunnersdorf wurde umgestaltet.

Was kostet das Konzept und wer bezahlt das?



Die Agentur aus Tharandt bekommt 32 000 Euro für das Konzept. Auf die Ausschreibung der Gemeinde hin wurden drei Angebote abgegeben, die alle zwischen 32 000 und 38 000 Euro lagen. Beim EU-Förderprogramm Leader hat Klingenberg einen Antrag gestellt, der die erste Hürde genommen hat. Das Landratsamt entscheidet nun in der zweiten Runde. Geht der Antrag durch, werden 80 Prozent der Gesamtkosten gefördert.

Wird das Konzept auch ohne Förderung beauftragt?



Ortsentwicklungskonzepte wurden bereits von vielen Kommunen, die in der Leader-Region „Silbernen Erzgebirge“ liegen, umgesetzt, so Torsten Schreckenbach. Die Gemeinde geht deshalb davon aus, dass es vonseiten des Landratsamtes keine Gründe dafür gibt, die Förderung abzulehnen.

Wann rechnet die Gemeinde mit Post vom Landratsamt?



Bürgermeister Schreckenbach nimmt an, dass die schriftliche Bestätigung der Fördermittelzusage Anfang des Jahres vorliegt. Der Vorteil ist, dass alle Förderanträge aus dem Gebiet der Gemeinde Klingenberg, die nach der Zusage bei Leader eingereicht werden, fünf Prozent mehr Förderung erhalten.

Wie geht die Agentur für nachhaltige Projekte nun vor?



Zunächst wird sich die Agentur in den einzelnen Ortsteilen umsehnen und diese mit neutralem Blick von außen betrachten. Wie Sabine Fischer von der Agentur für nachhaltige Projekte erklärt, werden dabei verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigt. „Wir schauen auf die Struktur des Ortes: Ist er landwirtschaftlich geprägt oder industriell?“ Auch die Infrastruktur wird unter die Lupe genommen, sagt die Expertin. Dabei werden zum Beispiel Fußwege erfasst oder die Beleuchtungssituation. Der Leerstand in den Ortsteilen wird festgehalten, auch die Bereiche Natur und Umwelt werden berücksichtigt. Generell wird darauf geachtet, wo es gute Ansätze oder Probleme gibt.

Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus?



Am 18. Januar 2018 wird es eine Einwohnerversammlung im Kulturhaus in Pretzschendorf geben, am 1. Februar findet die Versammlung in Höckendorf statt. Dabei sollen die verschiedenen Entwicklungsaspekte gemeinsam mit den Einwohnern bewertet und in Arbeitsgruppen diskutiert werden. Dann startet die Agentur für nachhaltige Projekte ihre Runde durch die Ortsteile der Gemeinde Klingenberg. Das Ergebnis, also der Konzeptentwurf, wird dann wiederum in Einwohnerversammlungen und im Gemeinderat vorgestellt.

zur Startseite