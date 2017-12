Welches Kipfel schmeckt am besten? Altenberg sucht in der Adventszeit den Plätzchenkönig des Osterzgebirges. Die Jury wird diesmal reichlich verwöhnt.

Petra Oertel vom Altenberger Tourist-Info-Büro serviert der achtköpfigen Jury den nächsten Teller mit Backwerk zur Probe und Bewertung. © Egbert Kamprath

Das? Oder das? Oder doch lieber das andere? Was Besucher der Weihnachtsmärkte bei den einladenden Auslagen und verführerischen Düften vor schwere Entscheidungen stellt, war für acht Vertreter der Altenberger Gesellschaft in dieser Woche gar keine Frage. Sie durften, ja mussten sogar keine der vielen Köstlichkeiten auslassen. Denn gesucht wird vom Altenberger Tourist-Info-Büro zum dritten Mal der Plätzchenkönig des Osterzgebirges.

Die Jury hatte beim Wettbewerb der Hobbybäcker im Vorjahr schon festgelegt, welches Weihnachtsgebäck diesmal aufgetischt werden sollte. Und obwohl das gesuchte beste Kipfel hohe Backkunst ist, war die Resonanz rekordverdächtig. 17 Proben wurden eingereicht – nicht nur aus Altenberg. Am Wettbewerb beteiligten sich auch Freizeitbäcker aus Rehefeld, Oberbärenburg, Bärenstein, Hirschsprung und Dippoldiswalde. Es waren schon Fast-Profis dabei, die bereits in vergangenen Jahren ihr Geschick bewiesen. Aber auch Neulinge trauten sich mit ihren Kreationen vor die Jury, darunter erstmals Kinder und sogar zwei Jungs. „Sie haben Kipfel nach Omas Rezept gebacken“, verrät Petra Oertel vom Tourist-Info-Büro.

Die Jury trat in neuer Besetzung an: Klaus Graubner vom Bärenhecker Mühlenverein, Heidrun Beer von der Beerenhütte Zinnwald, Heiko Braun von der Bäckerei Braun aus Altenberg, Vivien Ripplinger, Oberbärenburger Schneekönigin, Hildegard Adloff, Vertreterin der Region im Erzgebirgsverein Schneeberg, Heidrun Lehmann und Regine Klapczynski vom Erzgebirgszweigverein Geising und Bürgermeister Thomas Kirsten. Sie kosteten sich durch Vanille, Mandel, Kokos, Marzipan… Es gab sogar Kipfel mit Chili und Schokolade. Wer gewonnen hat, wird am Sonntag zum Altenberger Weihnachtsmarkt verraten. 17 Uhr wird der Kipfel-König gekürt. Oder ist es eine Königin?

zur Startseite