Welches Brot ist das beste? Die Bäckerinnung Bautzen prüft verschiedene Sorten – diesmal in Bischofswerda.

Welches Brot ist das beste? © Uwe Soeder

Spezialisten für die Qualitätssicherung von Backwaren (IQ Back) testen im Auftrag der Bäckerinnung Bautzen regelmäßig Brot und Brötchen. Die Prüfung in diesem Jahr läuft am 16.März ab 10 Uhr in den Räumen der IKK classic an der Kamenzer Straße in Bischofswerda. „Bürger sind eingeladen, sich bei einer Verkostung ein Bild von der Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit der einzelnen Brotsorten zu machen“, kündigen die Gastgeber an.

Die Fachleute bewerten die zur Prüfung eingereichten Brote und Brötchen nach einem festgelegten Prüfsystem. Es kommt auf Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaft an, auf Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität, aber auch auf Geruch und Geschmack.

Zur Prüfung im vergangenen Jahr schickten 24 Betriebe der Region Produkte zur Qualitätskontrolle – 42 Brote und 15 Brötchen. 95 Prozent der Bäcker haben ein „Sehr gut“ oder „Gut“ bekommen. (szo)

www.brot-test.de

zur Startseite