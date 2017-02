Welcher Verein wird Klick-König? Die Jurygewinner stehen fest. Zusätzlich haben Sie noch die Chance auf ein kleines Extra.

Sächsische Schweiz. Seit dieser Woche läuft die große Abstimmung im Internet. Neun Vereine aus der Region buhlen um Unterstützerstimmen. Alle neun Vereine sind bereits von einer Jury aus Vertretern der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der SZ als „Verein des Jahres 2016“ bestimmt worden. Im April werden die Ehrenamtlichen bei einem Festakt ausgezeichnet. Zusätzlich haben sie nun die Chance, Publikumsliebling zu werden. Wer im Internet unter bis Ende Februar die meisten Klicks sammelt, bekommt eine Extraprämie von 1 500 Euro. Diese Vereine freuen sich über jede Stimme: in der Kategorie Sport der Basketball-Club Dresden, die Pirnaer Arrows und der SV Steina 1885; in der Kategorie Kultur der Verein Denkmalfort (die Erinnerungswerkstatt) aus Dresden, der Schlossverein Struppen und der Verein Schauanlage und Museum der Granitindustrie aus Haselbachtal sowie in der Kategorie Soziales der Verein Spielprojekt („Eselsnest“), die Kuppelhalle Tharandt und die Initiative Kinder von Tschernobyl aus Kamenz. Schon an den ersten Tagen wurden über 400 Stimmen abgegeben. (SZ/dsz)

