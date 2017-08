Welcher Richter malte den Weinauteich? Der Verdacht fiel auch auf Gerhard, den teuersten Künstler der Gegenwart. Nach einem Beitrag in der SZ beteiligen sich Leser weiterhin an der Spurensuche.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Landschaftsbild entstand 1948 und ist mit „G. Richter“ signiert. Es gehört einer Zittauer Familie, die sich fragte, ob es der berühmte Gerhard Richter gemalt hat. Der aber schrieb der Familie, es sei nicht von ihm © Repro: Thomas Eichler Das Landschaftsbild entstand 1948 und ist mit „G. Richter“ signiert. Es gehört einer Zittauer Familie, die sich fragte, ob es der berühmte Gerhard Richter gemalt hat. Der aber schrieb der Familie, es sei nicht von ihm

Dieses Bild aus Neißeaue trägt die Signatur „E. H. Richter“.

Zittau. Die Suche nach dem Künstler, der 1948 ein Landschaftsbild mit dem Weinauteich bei Zittau schuf, geht weiter. Es gehört einer Familie aus Zittau, die sich fragte, ob es der berühmte Gerhard Richter gemalt hat. Der Künstler, der anlässlich seines 85. Geburtstages gerade mit einer Ausstellung in Dresden geehrt wird, teilte der Familie zwar mit, das Bild sei nicht von ihm. Es gibt aber Kollegen wie der Bildhauer und Maler Dieter Strahl aus Löbau, die glauben, er könnte es gemalt haben.

Eine Fernsehsendung brachte nichts Erhellendes. Ein Anrufer hatte sich daran erinnert, dass es in einer Folge von „Bares für Rares“ mit Horst Lichter beim ZDF um ein Landschaftsbild von Richter ging. Später meldete sich auch noch eine Frau, die dieselbe Sendung gesehen hatte. Beim Nachforschen stellte sich aber heraus, dass es ein Bild von Bruno Richter war. Dass die Anrufer dabei noch den berühmten Maler Gerhard Richter im Kopf hatten, ist kein Wunder. Der Experte sagte in der Sendung vom 19. Mai, er hatte zunächst nur „Richter“ gelesen und angenommen, er bekommt gleich ein Bild von dem berühmten Gerhard Richter in die Hände. Dann hätten sie gefeiert, sagte Lichter. Aber nein, es war der Berliner Genre- und Landschaftsmaler Bruno Richter, der den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner, 1938 festhielt und mit „B. Richter“ signierte.

Erneuter Brief nach Köln

Offenbar gibt es zahlreiche Maler, die Richter heißen. „Ich besitze ebenfalls ein Bild, das mit Richter gezeichnet wurde, allerdings sind die Initialen E. H. Richter“, schreibt Andreas Zapke aus Zodel in der Gemeinde Neißeaue. Er fragt sich: Besteht ein Verwandtschaftsgrad zu Gerhard Richter? Da das Motiv auch eine Teichlandschaft ist, interessiert es ihn, was es mit dem Maler „Richter“ auf sich hat.

Inzwischen hat sich die Familie aus Zittau noch einmal an den berühmten Gerhard Richter gewandt, der in der Oberlausitz aufgewachsen ist und jetzt in Köln lebt. Sie schickte ihm den SZ-Beitrag vom 10. Juli und die Ausgabe der Zittauer Geschichtsblätter, in der es um den Zittauer Kunstmaler Hans Lillig geht und auch Gerhard Richter vorkommt. Bisher hat er noch nicht geantwortet.

Wer helfen kann, meldet sich bitte bei Silvia Stengel: Tel. 03581 47105267 oder Sächsische Zeitung, Lausitzredaktion, CityCenter Frauentor, An der Frauenkirche 12, 02826 Görlitz, E-Mail: stengel.silvia@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite