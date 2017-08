Welcher Kandidat passt zu mir? Sechs Bewerber, 25 Thesen und die Antwort auf die Frage „Wen wählen?“ – das bietet der große Online-Wahlcheck der SZ.

Den Wahlcheck finden Sie auf den Internet-Seite der SZ-Lokalausgaben. Dabei geht es um 25 Thesen und die Antworten der Bundestagskandidaten. © Screenshot: SZ

Drei Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Mit dem TV-Duell von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) startet der Wahlkampf-Endspurt. Auch im Elbland wollen die Direktkandidaten noch einmal intensiv um Stimmen werben. Denn viele Wähler wissen noch nicht, bei wem sie am 24. September ihr Kreuz machen. Eine Hilfe auf diesem Weg soll der SZ-Wahlcheck sein – ein Onlineangebot speziell für den Wahlkreis 155 (Meißen).

Sechs Kandidaten wollen hier den direkten Sprung in den Berliner Reichstag schaffen. Sein vor vier Jahren erworbenes Direktmandat verteidigen will Thomas de Maizière, der für die CDU im Parlament sitzt. Außerdem ist er Bundesinnenminister. Ebenfalls wieder in den Bundestag einziehen will Susann Rüthrich, die den Wahlkreis 155 (Meißen) für die SPD im Bundestag vertritt. Außerdem bewerben sich in diesem Wahlkreis Tilo Hellmann (Linke), Maximilian Schikore-Pätz (FDP) Carsten Hütter (AfD) sowie Volker Herold (Grüne) um ein Bundestagsmandat.

Für den Online-Wahlcheck hat die SZ den Direkt-Kandidaten dieser sechs Parteien 25 Thesen vorgelegt. Dabei geht es unter anderem um die Sicherheit – nicht nur an den Grenzen –, um Kitas, den Hochwasserschutz, aber auch um den Mindestlohn, den Milchpreis oder um eine mögliche Zukunft der Bahnstrecke nach Nossen. Zu den Thesen konnten sich die Bewerber kurz positionieren. Dabei beziehen sie sich oft auf die Wahlprogramme ihrer Parteien. Doch es gibt auch Überraschungen. Am besten Sie machen sich selbst ein Bild vom politischen Angebot. Der Online-Wahlcheck gibt ihnen die Möglichkeit, alle 26 Thesen zu bewerten. Außerdem können Sie festlegen, wie wichtig das Thema für Sie ist. Anschließend erfahren Sie, mit welchem Kandidaten die größte Übereinstimmung besteht. Und Sie können für jedes Thema nachlesen, wie die Bewerber ihre Position begründen. (SZ)

Den SZ-Wahlcheck für den Wahlkreis Meißen finden Sie hier: www.sz-link.de/btwmei

