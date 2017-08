Deutschland wählt Welcher Kandidat passt zu mir? Sechs Bewerber, 23 Thesen und die Antwort auf die Frage „Wen wählen?“ – das bietet der große Online-Wahlcheck der SZ.

Drei Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Mit dem TV-Duell von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) startet am Sonntag der Wahlkampf-Endspurt. Auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wollen die Direktkandidaten noch einmal intensiv um Stimmen werben. Denn viele Wähler wissen noch nicht, bei wem sie am 24. September ihr Kreuz machen. Eine Hilfe auf diesem Weg soll der SZ-Wahlcheck sein – ein spezielles Onlineangebot für den Kreis.

Acht Kandidaten wollen hier über die Erststimme den direkten Sprung in den Berliner Reichstag schaffen. Neben Klaus Brähmig, der seit 1990 den Landkreis für die CDU als Direktkandidat vertritt, sind das Klaus Wolframm (SPD), André Hahn (Linke), Ines Kummer (Grüne), Frauke Petry (AfD) und Lothar Brandau (FDP). Für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität tritt Doris Kamke aus Bad Schandau an. Roland Hoyer aus Bosewitz ist der einzige parteilose Kandidat. Realistische Chancen, in den Bundestag einzuziehen, haben allerdings nur sechs Parteien: CDU, SPD, Linke, Grüne, AfD und FDP.

Für den Online-Wahlcheck hat die SZ den Direktkandidaten dieser sechs Parteien 23 Thesen vorgelegt. Dabei geht es unter anderem um die Sicherheit an den Grenzen, um Kitas und die Zukunft der Braunkohle, um Asylbewerber und die Rente, aber auch um den Mindestlohn, den Milchpreis und den Euro.

Zu diesen Thesen konnten sich die Bewerber schriftlich in nur 240 Zeichen kurz positionieren. Dabei beziehen sie sich oft auf die Wahlprogramme ihrer Parteien. Doch es gibt auch Überraschungen. Am besten, Sie machen sich selbst ein Bild vom politischen Angebot. Der Online-Wahlcheck gibt Ihnen die Möglichkeit, alle 23 Thesen zu bewerten. Außerdem können Sie festlegen, ob Ihnen das Thema besonders wichtig ist. Anschließend erfahren Sie, mit welchem Kandidaten Sie am ehesten übereinstimmen. Und Sie können bei jedem Thema nachlesen, wie die Bewerber ihre Position begründen. (SZ/wer)

Den SZ-Wahlcheck für den Wahlkreis 158, der dem Landkreis entspricht, gibt es hier:

