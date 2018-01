Welche Wege sind gesperrt? Die Beseitigung der Sturmschäden hinterlässt oft in den Wäldern tiefe Spuren. Bis die beseitigt werden können, dauert es noch.

Oft sehen Wanderwege nach dem Holzeinschlag so aus. Oder noch schlimmer, wenn der Boden nur matschig ist. © Mike Jäger

Sächsische Schweiz. Noch immer beseitigen die Förster der Nationalparkverwaltung die Schäden, die Sturm Herwart im November 2017 in der Sächsischen Schweiz anrichtete. Laut Nationalparksprecher Hanspeter Mayr werden durch die nasse Witterung und die Waldmaschinen dabei leider auch häufig Wege sehr in Mitleidenschaft gezogen. Diese können erst wieder instand gesetzt werden, sobald die Wegeoberflächen etwas abgetrocknet sind, so Mayr. Sperrungen einzelner Wege und Umleitungen sind vor Ort ausgewiesen. Die Nationalparkrevierleiter bitten darum, die Sperrungen aus Sicherheitsgründen zu respektieren. Auch vor einer Wanderung oder unterwegs kann man sich auf der Internetseite darüber informieren. (SZ/kk)

