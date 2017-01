Welche Vögel sind noch da? Die Stunde der Wintervögel ist Forschung zum Mitmachen. Am Wochenende startet die Aktion bereits das achte Mal.

Eine Kohlmeise. © Symbolbild/dpa

Bleiben Zilpzalp, Gartenrotschwanz und Heckenbraunelle auch im Winter in Sachsen? Um diese Frage zu beantworten, hilft nur eins: die Tiere beobachten. Genau das soll ab Freitag geschehen. Der Naturschutzbund Sachsen ruft mit der Naturschutzjugend Sachsen zur alljährlichen Stunde der Wintervögel auf. Bereits das achte Mal infolge sind Tierfreunde gefragt, für eine Stunde lang die Vögel im heimischen Garten, im Park oder auf der Fensterbank zu beobachten. Die Ergebnisse können anschließend im Internet oder per Telefon gemeldet werden.

Wer nicht allein zählen möchte, kann am Sonnabend auch auf den Friedhof nach Hartha gehen. Dort wartet Naturfreund Klaus Friedrich, um mit Interessierten die Vögel vor Ort zu zählen. Friedrich ist Vorstandsmitglied beim Naturschutzbund, Regionalgruppe Lößhügelland, und der Organisator der Vogelzählung in Hartha. Treffpunkt ist der Eingang an der Döbelner Straße. Los geht es um 10 Uhr.

Im vergangenen Jahr haben Interessierte in ganz Mittelsachsen in 223 Gärten oder Parks 10 268 Vögel gezählt. Der mittelsächsische Wintervogel des Jahres war dabei der Haussperling, dicht gefolgt vom Feldsperling und der Kohlmeise. (DA/mf)

Die Ergebnisse der Zählung können bis zum 16. Januar unter www.stundederwintervoegel.de sowie kostenlos per Telefon unter 0800 1157115 gemeldet werden. Die Rufnummer ist allerdings nur an diesem Wochenende von 10 bis 18 Uhr besetzt.

