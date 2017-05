Welche Schulen wollen noch interaktive Tafeln? Die Stadt will abfragen, wie die digitale Umrüstung weitergehen könnte. Das hat seine Tücken.

Die Stadt prüft, in welchen Großenhainer Schulen interaktive Tafeln zum Einsatz kommen sollen. © Claudia Hübschmann/Archiv

Die Stadt will noch dieses Jahr prüfen, welche Schulen sich interaktive Tafeln wünschen. Zudem soll geprüft werden, ob eine solche Investition im größeren Stil machbar und förderbar ist. Schulleiter und Stadtrat Axel Hackenberg hatte diese Hausaufgaben quasi der Stadt in der letzten Ratssitzung aufgegeben. Auslöser ist die Ausstattung der Grundschule am Bobersberg mit digitalen Tafeln nach der grundlegenden Sanierung. Ein äußerst sinnvoller Schritt sagte Hackenberg, allerdings müsse das pädagogische Konzept der Schule dann auch komplett umgestellt werden.

Zu bedenken sei auch, dass die Kosten genau abgeschätzt werden müssten – schließlich sei es keine Pflichtaufgabe der Kommune, Schule mit digitaler Technik auszustatten. Müssen alle Zimmer digitale Tafeln haben? Ist das Gymnasium früher dran als eine Oberschule? Von daher müsse man sich darüber unterhalten, in welchem Umfang dafür Geld ausgegeben wird und welche Folgekosten aus der neuen Technik möglicherweise entstehen. Erste Anfragen nach sogenannten Whiteboards gab es schon vor zehn Jahren, inzwischen ist der Stand der Technik ein ganz anderer, mittels Beamer kann nahezu alles mit einer interaktiven Tafel dargestellt werden. Die Frage ist auch, ob die Schüler in Zukunft Endgeräte bekommen, mit denen sie mit dem Lehrer kommunizieren. Das wird in der Grundschule Bobersberg nicht so sein.

