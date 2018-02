Welche Schule ist die richtige? Bis zum 7. März nehmen die weiterführenden Schulen im Kreis Anmeldungen an. Was welche Schule zu bieten hat, zeigt unser Überblick.

Oberschule oder Gymnasium? Freie oder staatliche Schule? Bis 7. März läuft die Anmeldefrist. © dpa

Bautzen/Bischofswerda. Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Das müssen jetzt alle Eltern entscheiden, deren Nachwuchs im Sommer nach der Grundschulzeit auf eine weiterführende Schule wechselt. Bis zum 7. März ist Zeit für die Anmeldung an der gewünschten Oberschule oder dem Gymnasium. Die meisten Schulen haben sich in den letzten Wochen bereits bei Tagen der offenen Tür vorgestellt, an diesem Freitag laden noch die Gymnasien in Wilthen und Bischofswerda zur Nacht der offenen Tür ein. Und die SZ gibt hier noch einmal einen Überblick über die Oberschulen und Gymnasien im Raum Bautzen, nennt die wichtigsten Fakten, Kontaktdaten und Anmeldezeiten.

