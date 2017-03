Welche Pflegehilfsmittel gibt es?

Die Bürgerhilfe Sachsen bietet in diesem Monat vier Informationsveranstaltungen für Senioren an. Wie das Seniorenbüro des Vereins in Bärenfels informiert, geht es um Pflegehilfsmittel. Dazu wird Frau Meißner, Inhaberin der Apotheke am Kohlhau Geising, einen Vortrag halten. Die erste Veranstaltung findet am 2. März in Lauenstein im Schulungsraum der Feuerwehr statt. Am 9. März können sich die Geisinger im Ratskeller dazu informieren. Weitere Gesprächsrunden sind geplant am 16. März in Falkenhain in der ehemaligen Schule und am 23. März in Zinnwald im Hotel Lugsteinhof. Beginn ist jeweils 14.30 Uhr. Wenn jemand eine Mitfahrgelegenheit benötigt, kann er sich im Bürgerbüro melden, 035052 12702. Die Bürgerhilfe bietet zudem Sprechstunden an. Rat und Hilfe können die Senioren montags von 9 bis 11 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr im Seniorenbüro in Bärenfels auf der Altenberger Straße 45 bekommen. Beraten wird auch jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 9 bis 11 Uhr im Seniorenbüro in Altenberg auf der Arthur-Thiermann Straße 16 a und im Glashütter Rathaus jeden ersten und dritten Dienstag von 9 bis 11 Uhr. (SZ)

