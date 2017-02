Welche Einschränkungen bringt die Magistrale?

Wann beginnen die Arbeiten an der Bahnstrecke in Niesky? Ziel ist es, dass Ende August die Bauarbeiten zwischen der Brücke über die Bundesstraße115 in Niesky und dem Güterbahnhof in Horka beginnen. „Am Montag ist das europaweite Ausschreibungsverfahren für den Abschnitt gestartet“, erklärt Projektleiter Ulrich Mölke. Damit wird im Juli klar sein, wer den letzten Abschnitt der Niederschlesischen Magistrale zweigleisig ausbaut und elektrifiziert. Bereits in den Monaten zuvor werden einige Arbeiten an der Strecke durchgeführt. Zum Beispiel müssen die Bäume bis zum 28.Februar gefällt werden, bevor sie wieder Triebe entwickeln. Das ist so vorgeschrieben.

Verzögert sich die Fertigstellung der Magistrale? Über ein Jahr später als geplant ist der sogenannte Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt 2b bei den Planern der Deutschen Bahn eingetroffen. „Trotzdem haben wir noch das Ziel, die Strecke im Dezember 2018 wieder zu eröffnen“, sagt Ulrich Mölke. Und zwar zum Fahrplanwechsel am zweiten Wochenende des Monats. Bereits für den 28.Oktober 2018 ist die technische Inbetriebnahme geplant. Jedoch werden zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Arbeiten im Nieskyer Abschnitt erledigt sein. Dort können dann lediglich auf einem Gleis Züge fahren. Erst Ende 2019 wird der vier Kilometer lange Bereich wegen des späten Beschlusses komplett fertiggestellt sein.

Wie wird die Strecke zwischen Niesky und Horka ausgebaut? Um ein wenig Zeit aufzuholen, werden die ursprünglichen Pläne noch einmal verändert. Statt die Bahnstrecke in Betrieb zu lassen, wird sie nun doch gesperrt. Das sorgt für Probleme beim Waggonbau, denn der ist auf die Gleise angewiesen. Deswegen bekommt das Nieskyer Unternehmen einen neuen Anschluss gebaut. Und zwar in Richtung Westen, wo die Strecke bereits ausgebaut sein soll, wenn die Arbeiten in Niesky beginnen.

Wie wird die Brücke über die Bundesstraße115 gebaut? Auch bei der Brücke an der Bundesstraße115 ändert sich der ursprüngliche Plan, wonach das Landesamt für Straßenbau und Verkehr dort bauen sollte. Die Bahnbrücke wird federführend durch die Deutsche Bahn AG geplant und auch baulich umgesetzt, erklärt Sprecherin Isabel Siebert. Grund dafür ist auch, dass sich der Bauplan hier ebenfalls ändert, erklärt Ulrich Mölke. Statt erst die Brücke und dann den Bahnübergang an der Muskauer Straße zu bauen, wird dies jetzt umgekehrt gemacht. Denn der Ausbau der Bahnstrecke hat wegen des Zeitverlustes nun Priorität.

Wann wird welche Straße in Niesky gesperrt sein? Voraussichtlich ab August oder September wird der Bahnübergang an der Muskauer Straße gesperrt. Autofahrer müssen dann über die Bundesstraße115 um Niesky herumfahren, wenn sie auf die jeweils andere Seite der Stadt wollen. Für alle Autofahrer und Rettungsdienste – außer Lkw – wird es wohl einen alternativen Weg geben, welcher die Neuhofer Straße mit der Straße Am Bahnhof verbindet und über die Baustelle führt. Dazu gibt es momentan Gespräche. Denn auch der Übergang nahe der Herbert-Balzer-Straße ist in dieser Zeit wegen der Bauarbeiten gesperrt. Die Brücke an der Bundesstraße115 wird voraussichtlich im Sommer 2018 abgerissen. Anschließend wird es zwischen zehn und zwölf Monate dauern, bis sie wieder neu aufgebaut ist. In der Zwischenzeit müssen Autofahrer – auch Lkw – über die Staatsstraße122 mitten durch Niesky fahren.