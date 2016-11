Welche Asylunterkünfte bleiben? Weniger Menschen kommen in den Landkreis, Einrichtungen schließen. Doch es gibt ein neues Problem.

Wohin mit den Menschen? Vor einem Jahr war das die Frage, die landauf landab alles überschattet hatte. Täglich kamen Hunderte Frauen, Männer und Kinder nach Deutschland, auf der Suche nach einer Zuflucht. Eine Aufgabe, welche die Politik und Gesellschaft in Teilen überfordert hat. Von einer Flüchtlingskrise war bald die Rede. Und heute? Ist davon plötzlich nicht mehr viel zu spüren. Während die Kreisverwaltung vor einem Jahr noch händeringend nach geeigneten Unterkünften für die Geflüchteten gesucht hatte, werden Heime jetzt wieder geschlossen. In Kürze werden die nächsten zwei Einrichtungen dichtgemacht. Das Thema Unterbringung bleibt dennoch eine Herausforderung.

Wie viele Asylsuchende kommen überhaupt noch in den Landkreis

Gegenwärtig leben in den Heimen und dezentralen Unterkünften im Landkreis Bautzen knapp 2500 Geflüchtete – vor wenigen Monaten waren es noch über 3 000. Hinzu kommen zudem etwa 180 Minderjährige, die ohne Familienangehörige einreisten. Angesichts des damaligen Zustroms hatten die Mitarbeiter im Landratsamt für dieses Jahr mit bis zu 7 000 neuen Geflüchteten gerechnet. Dieses Jahr kamen bisher aber nur 1 000 Menschen. Während vor einem Jahr regelmäßig volle Busse aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats vorfuhren, nimmt der Kreis im Schnitt pro Woche lediglich noch 22 Asylsuchende auf. In manchen Wochen bekam der Kreis gar keine Geflüchteten mehr zugewiesen.

Wie viele Unterkünfte werden noch gebraucht – und welche geschlossen?

Ausgehend von der ursprünglichen Prognose hatten die Mitarbeiter der Kreisverwaltung bei der Suche nach Unterkünften nach jedem sich bietenden Strohhalm gegriffen. In Radeberg, Arnsdorf und Königsbrück waren Containersiedlungen geplant – die letztlich allerdings nie eröffnet worden. Auch andernorts hatten es die Verantwortlichen im Landratsamt mit Blick auf die stetig sinkenden Zuweisungen sehr eilig, aus bestehenden Verträgen wieder herauszukommen – etwa wie im Husarenhof, der nach dem Brand im Februar ebenfalls nie als Unterkunft genutzt wurde. Und der Kreis möchte die noch vorhandenen Kapazitäten weiter abschmelzen. Das Heim im Neschwitzer Ortsteil Holscha wird Ende des Monats dichtgemacht, die Notunterkunft der Beethovenstraße in Hoyerswerda folgt zum Jahresende. Geprüft wird zudem, ob Anfang 2017 auch das Heim an der Dillinger Straße in Hoyerswerda geschlossen und die Anzahl der Plätze an der Macherstraße in Kamenz reduziert werden kann.

Wohin gehen die Menschen, die in Deutschland bleiben dürfen?

Während die Behörden über das Bleiberecht entscheiden, wohnen die Antragsteller im Heim oder in einer ihnen zugewiesenen Wohnung. Das kann zwischen wenigen Wochen bis hin in Einzellfällen zu mehreren Jahren dauern. Sobald der Antrag aber positiven beschieden ist, müssen die Geflüchteten dort ausziehen und sich selber eine Bleibe suchen. 2016 sind bereits 860 Menschen als Geflüchtete anerkannt worden. Viele von ihnen haben den Kreis verlassen. Aber: Seit Anfang August müssen sie per Gesetz zunächst in dem Bundesland wohnen bleiben, wo auch das Asylverfahren lief. Somit ist zu erwarten, dass mehr Menschen im Landkreis bleiben werden. Finden Sie auf Anhieb keine Arbeit – und das ist bei den meisten der Fall – können sie beim Sozialamt die üblichen Sozialleistungen beantragen. Das betrifft derzeit bereits etwa 360 Personen.

Wie schwer ist es für Geflüchtete, in der Region eine Wohnung zu finden?

Die Suche nach einer Wohnung für anerkannte Flüchtlinge ist schwierig. Zwar bietet das Ausländeramt aus der eigenen Datenbank Wohnungen an. „Oftmals lehnen aber Vermieter eine Direktvermietung ab“, so Sabine Rötschke vom Landratsamt. Die Verwaltung setzt deshalb auf Gespräche mit Großvermietern. Auch ehrenamtliche Paten und Initiativen versuchen, zu helfen. Damit Geflüchtete nicht auf der Straße landen, wird das Spreehotel in Bautzen derzeit auch mit als Übergangswohnheim genutzt. Aktuell gibt es bereits 220 anerkannte Flüchtlinge, die in Einrichtungen des Kreises leben – Tendenz deutlich steigend.

Wie viele Asylsuchende werden künftig in die Region kommen?

Bis zum Ende des Jahres rechnet die Kreisverwaltung noch mit weiteren 160 Flüchtlingen. Gerade mit Blick auf die weiterhin schwierige Weltlage sind Prognosen allerdings schwierig. Deshalb hält das Landratsamt auch Reservekapazitäten parat. Etwa 400 Plätze könnten in ehemaligen Notunterkünften wie Großröhrsdorf bei Bedarf binnen weniger Tage aktiviert werden.

