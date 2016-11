Welche Angebote braucht Pirnas Jugend?

Pirnas Stadtrat berät am heutigen Dienstagabend über die Jugendkonzeption der Stadt. Mit Hilfe eines Dresdner Sozialforschungsinstituts hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten die vorhandenen Jugendangebote wie Stadtteiltreffs, Jugendclubs und Schulsozialarbeit analysiert. Im Ergebnis sehen die Sozialforscher einen Wandel in den Bedürfnissen junger Leute: Es gibt einen zunehmenden Rückzug der Kinder und vor allem Jugendlichen ins Private, bestimmte klassische Jugendangebote seien daher heute weniger gefragt als noch vor einigen Jahren.

Aufgrund der Analyse-Ergebnisse plädiert die Stadtverwaltung unter anderem dafür, die Kosten für das Jugendhaus „Hanno“ nicht mehr aus der Jugendförderung zu zahlen und stattdessen Geld für flexible Jugendräume einzusetzen. Auf seiner Sitzung heute entscheidet der Stadtrat über die Konzeption, von der abhängt, wie es mit dem Hanno weitergeht. (SZ/ce)

Öffentliche Ratssitzung, 8. November, 18 Uhr, Rathaus

