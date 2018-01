Weixdorf will einheitliches Tempo-Limit Auf der Königsbrücker Landstraße wechselt mehrmals die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Das soll sich ändern.

Ein Blitzer an der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf sorgt dafür, dass Tempo 30 eingehalten wird. Allerdings wechselt einige Hundert Meter weiter die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auf 50 und dann wieder auf Tempo 30. Das wollen die Weixdorfer ändern. Foto: Thorsten Eckert © Thorsten Eckert

Weixdorf. Mal Tempo 30, mal Tempo 50: Wer in Weixdorf die Hauptverkehrsstraße, die Königsbrücker Landstraße, zwischen Lidl und Pastor- Roller-Kirche mit dem Auto unterwegs ist, muss aufmerksam sein. In dem rund einen Kilometer langen Straßenstück wechselt mehrmals die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. „Autofahrer verlieren hier schnell den Überblick“, sagt der Weixdorfer Ortsvorsteher Gottfried Ecke (CDU). Außerdem sei nicht ersichtlich, weshalb in dem Mittelteil Tempo 50 angeordnet ist. „Gerade dort sind einige viel befahrene und wenig übersichtliche Kreuzungen zu finden.“

Diesen Zustand will der Weixdorfer Ortschaftsrat jetzt ändern. „Wir haben uns dafür ausgesprochen, eine durchgehende Tempo-30-Zone in dem Bereich einzurichten und sind damit einem Vorschlag von Ortschaftsratsmitglied Andreas Placzek gefolgt“, sagt Gottfried Ecke. Eine entsprechende Bitte wird jetzt an die Dresdner Stadtverwaltung gerichtet.

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Mit einer einheitlichen Geschwindigkeit soll auch die Sicherheit für Fußgänger erhöht werden. Angesichts der rund 12 000 Autos, die nach Angaben des Ortsvorstehers jeden Tag die Königsbrücker Landstraße entlangfahren, ist es für Fußgänger oft schwierig, die Straße zu überqueren. Vor einiger Zeit hatten Anwohner in dem Abschnitt an der Pastor-Roller-Kirche eine Fußgängerampel gefordert. „Hier rollen genauso viele Autos vorbei wie in Höhe des Lidl-Supermarktes, wo es eine solche Anlage seit einiger Zeit gibt. Bei uns im nördlichen Teil von Weixdorf ist eine solche Ampel zum sicheren Überqueren der Straße deshalb ebenfalls angebracht“, lauteten die Argumente.

Erfolg hatte dieser Wunsch bisher nicht. Die Stadt verweist auf Zählungen in dem Bereich. Seit 2005 gab es mehrere Überprüfungen. Die hätten zwar die gleiche Anzahl an Autos ergeben, doch die Zahl der Fußgänger, die dort die Fahrbahn queren, ist weit geringer als am Supermarkt. Sie rechtfertigen aus Sicht der Stadt keine weitere Ampel.“

Einwohner kämpfen seit Langem

Gottfried Ecke will aber die Stadtverwaltung bitten, den Schulwegeplan in diesem Bereich zu überprüfen. „Etliche Schulkinder müssen hier über die Straße. Für sie wollen wir größtmögliche Sicherheit.“ Auch wenn kein Zebrastreifen und keine Fußgängerampel kommen, so sollten sich die Verantwortlichen den Schulwegeplan noch einmal anschauen und gegebenenfalls Hinweise geben, wo Gefahrenstellen lauern und wo sicheres Überqueren der Straße mögliche ist“, sagte der Weixdorfer Ortsvorsteher.

Einwohner von Weixdorf kämpfen seit Langem um mehr Sicherheit. Schon bei dem Besuch der damaligen Oberbürgermeisterin Helma Orosz im Jahr 2014 hatten sie auf Gefahrenstellen hingewiesen. Sie baten die Politikerin, sich für eine Fußgängerampel in Höhe Rathaus /Lidl-Markt einzusetzen. Das Straßen- und Tiefbauamt der Stadt sah sich den Bereich genauer an und Verkehrszählungen ergaben einen klaren Bedarf. Im Herbst 2016 wurde sie dann installiert. Ein Fußgängerüberweg am Abzweig Alte Moritzburger Straße sowie an der Kreuzung Alte Dresdner Straße wurden von der Dresdner Stadtverwaltung dagegen abgelehnt.

