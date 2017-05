Weixdorf verschenkt Sieg In der Landesklasse Ost schaffen die Weixdorfer nur ein Unentschieden.

Fußball-Landesklasse Ost. Die SG Weixdorf hat auch am 24. Spieltag der Landesklasse Ost ihre Mini-Erfolgsserie aufrechterhalten. Nach drei Siegen in Folge blieben die Nord-Dresdner bei der SG Crostwitz mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden weiterhin ungeschlagen. Die Tore fielen dabei in der Anfangs-Viertelstunde. Simon Sauer sorgte in der achten Minute für die Führung der Platzbesitzer, in der 15. Minute traf Dominic Hoffmann mit einem abgefälschten Ball zum Ausgleich.

Danach bot sich den 90 Zuschauern ein munteres Spiel mit zahlreichen Torchancen, besonders für die Gäste. „Klar, ein 1:1 in Crostwitz liest sich nicht schlecht. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, sind es leider zwei verschenkte Punkte“, stellte Mannschaftsleiter René Schneider klar. Seine Weixdorfer Kicker hatten einige Hundertprozentige auf dem Fuß. Aber irgendwie brachten die Crostwitzer noch ein Bein dazwischen oder der überragende Schlussmann Petr Kralicek parierte. Selbst die einheimischen Fans stellten fest: „Ihr hättet uns heute abschießen können.“ Schneider blickte derweil nach vorn: „Am Sonnabend geht es gegen den Dresdner SC. Das ist ein Highlight auf unserem Forstsportplatz.“ Das Derby wird um 15 Uhr angepfiffen. (jj)

Weixdorf spielte mit: Kalies - Wagner, Baer, Kurzreuther (46. Höhle), Zickler, Böhm (75. Köhne), Röthig, Stoll, Stanzel (46. Rütze), Kluge und Hoffmann.

