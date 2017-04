Weixdorf unterliegt Gegen den Spitzenreiter Radebeul hatten die Weixdorfer keine Chance.

Fußball-Landesklasse Ost. Die SG Weixdorf stand am 18. Spieltag gegen den Spitzenreiter Radebeuler BC auf verlorenem Posten. Allerdings kam der 3:0 (1:0)-Sieg der Gäste erst in den Schlussminuten zustande. Denn der Tabellenführer verpasste es, die frühe Führung in der zwölften Minute konsequent auszubauen. Zdenek Kopas hatte eine Flanke von Erik Talke zum 1:0 vollendet. Weixdorf hielt wacker dagegen, ohne sich allerdings Chancen zu erarbeiten. Das Fehlen von Riko Klausnitzer und Felix Röthig zeigte sich deutlich. In der 82. Minute köpfte Philip Heineccius nach einem Eckball von Gregor Hoppadietz zur Vorentscheidung ein. In der Nachspielzeit traf Franz Kunze mit einem sehenswerten Fernschuss zum Endstand. Das Derby zwischen der SG Crostwitz und der Reserve vom Bischofswerdaer FV 08 war eine klare Sache für die Gastgeber. Mit 4:0 wurden die Schiebocker, die nach einem Punktabzug mit minus einem Zähler immer noch Letzter sind, zurück nach Bischofswerda geschickt. (jj/ck)

