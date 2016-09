Weixdorf überrascht Bad Muskau Der Aufsteiger setzt sich zu Hause gegen die Neißestädter mit viel Glück 3:2 (1:2) durch.

Fußball-Landesklasse Ost. Am 4. Spieltag musste der SV Oberland Spree nach einem 2:3 (2:1) gegen Laubegast seine Tabellenführung an den Radebeuler BC abgeben. Die SG Weixdorf hingegen sorgte gegen Rot-Weiß Bad Muskau für eine Überraschung und besiegte die Neißestädter mit 3:2 (1:2).

Die SGW entschied durch ein Eigentor von Rene Biela in der Nachspielzeit die Partie gegen Bad Muskau zu ihren Gunsten. Allerdings musste auch SGW-Coach Holger Steinhardt anerkennen: „Ein sehr glücklicher Sieg. Bad Muskau war spielerisch schon besser und hatte mehrere gute Torchancen“. Seine Jungs waren bereits in der 4. Minute durch Felix Röthig in Führung gegangen. Danach patzte die Hintermannschaft der Nord-Dresdner gleich zweimal. Zunächst führten Abstimmungsprobleme bei Riko Klausnitzer und Torwart Tino Kalies zum Eigentor Klausnitzers (13.), danach ließ der Keeper den Ball abprallen und Marcin Swirlik vollendete in der 34. Minute zum 2:1 für die Parkstädter.

In der Folgezeit hatten die Bad Muskauer mehrfach eine Resultatserhöhung auf dem Fuß. Stattdessen köpfte Robin Zschieschang in der 76. Minute Weixdorf zum Ausgleich. Der 26-Jährige wurde erst 20 Minuten zuvor eingewechselt und bestritt sein erstes Spiel für Weixe nach langer Pause. „Robin studiert in Leipzig, kann zum Training nicht kommen. Doch an den Wochenenden kann er aushelfen“, erklärte sein Trainer. Kurze Zeit später traf Klausnitzer nur den Pfosten, auf der Gegenseite bewahrte der Querbalken die SGW vor einem erneuten Rückstand. In der zweiten Minute der Nachspielzeit brachte Kalies einen weiten Abschlag vor das gegnerische Gehäuse – Biela lenkte das Leder unglücklich ins eigene Tor. (jj)

