Weixdorf trifft auf Regionalliga-Reserve Neugersdorf kommt Sonntag auf den Forstsportplatz. Cossebaude ist beim Radeberger SV zu Gast.

Fußball. Eine schwere Aufgabe wartet am 16. Spieltag der Landesklasse Ost auf die SG Weixdorf. Der Tabellensiebente empfängt am Sonntag um 15 Uhr auf dem Forstsportplatz die Regionalliga-Reserve vom FC Oberlausitz Neugersdorf. Die Elf mit der gesunden Mixtur aus Spielern aus dem Anschlusskader der Ersten sowie Youngstern aus der A-Jugend rangiert im Klassement auf dem vierten Platz.

Beide Mannschaften haben die bisherigen zwei Partien der Rückrunde verloren. Die Oberlausitzer unterlagen gegen den Liga-Primus Radebeuler BC mit 0:1 und am vergangenen Wochenende im Nachholspiel in Bad Muskau mit 1:2. Wesentlich deutlicher fielen die Niederlagen für die Nord-Dresdner aus. Gegen Laubegast gab es ein 2:5 und beim LSV Neustadt/Spree ein 0:3. Im Hinspiel verlor Weixdorf mit 2:4. Tobias Kramosch kassierte damals bereits in der achten Spielminute nach einer Notbremse den roten Karton.

Am 19. Spieltag der Stadtoberliga Dresden trifft der Radeberger SV am Sonnabend ab 15 Uhr auf den TSV Cossebaude. „Der Gegner ist schwer ausrechenbar. Klar, dass wir gewinnen wollen, aber Cossebaude ist auch immer für eine Überraschung gut“, blickt RSV-Trainer Markus Seidel voraus. Im Hinspiel siegten seine Schützlinge mit 3:1. Der Radeberger SV ist mit vier Siegen in Folge auf Platz zwei geklettert. (jj)

