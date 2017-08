Weixdorf stürzt den Spitzenreiter Rot-Weiß Bad Muskau erzielt auf dem Forstsportplatz nur ein Unentschieden. Oberland Spree schlägt Dresden Laubegast.

Fußball-Landesklasse Ost. Die SG Weixdorf hat am zweiten Spieltag der Landesklasse Ost gegen den Aufstiegsfavoriten Rot-Weiß Bad Muskau ein achtbares 2:2 (1:1) erzielt. 161 Zuschauer auf dem Forstsportplatz konnten sich an einer abwechslungsreichen Partie erfreuen. Den ersten Höhepunkt setzten die Gastgeber, als der vom FV Süd-West in den Dresdner Norden gewechselte Sören Becker in der sechsten Minute zur Führung traf. Der 21-Jährige überwand mit einem ausgekochten Lupfer von der Strafraumgrenze den Muskauer Keeper Tobiasz Wlodarczyk. In der 33. Minute verwertete René Biela einen Abpraller vom Weixe-Torwart Robert Grunwald zum Ausgleich.

Viel Dramatik nach der Pause

In der zweiten Halbzeit wurde es für die SG-Kicker dramatisch. Radoslav Sarelo traf nach Flanke von Mateusz Sawicki zunächst per Kopfball die Querlatte, war aber beim Nachsetzen erfolgreich und die Gäste führten mit 2:1. In der 68. Minute brachte Weixe-Trainer Holger Steinhardt seinen Toregarant Felix Röthig ins Spiel und bewies damit wieder einmal ein glückliches Händchen. In seiner schier unnachahmlichen Art tauchte der 26-Jährige goldrichtig vor dem gegnerischen Kasten auf und verwertete eine Flanke zum Ausgleich (77.).

Steinhardt meinte nach dem Abpfiff: „Ich bin mit diesem Remis hoch zufrieden. Bad Muskau war sicherlich spielerisch besser, aber wir haben gut gegengehalten. Felix wird eingewechselt und trifft zum Ausgleich.“ In den Schlussminuten hatten beide Teams noch Gelegenheiten zum Siegtor. Mit dem Unentschieden dürfte aber vor allem die Randdresdner sehr gut leben können, die mit vier Zählern Sechster sind.

Vor allem dem gut aufgelegten Petr Mecir hatte es der SV Oberland Spree zu verdanken, dass das Heimspiel gegen den FV Dresden 06 Laubegast klar mit 5:1 gewonnen werden konnte. Mecir brachte sein Team in Großpostwitz schon in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Ramin Khademy konnte zwar recht schnell den Ausgleich erzielen (15.), doch zwei Minuten später traf Mecir schon wieder zum 2:1. Vor 60 Zuschauern stellte Robert Himmel den 3:1-Pausenstand her (26.), bevor wieder Mecir (77.) und Tom Thomas (90.) den Sack ganz zumachen konnten. Mit drei Punkten ist der SV Oberland Spree nun Siebenter.

Andreas Kober schießt Borea ab

Sehr weit oben in der Tabelle steht nach dem zweiten Spieltag und dem zweiten Sieg Aufsteiger SV Zeißig. Beim 4:3-Auswärtssieg gegen Borea Dresden unterstrich SV-Torjäger Andreas Kober, dass er in dieser Saison in Topform ist. Mit seinen vier Treffern in der 27., 32., 75. und 77. Minute schoss er die Hausherren ganz alleine ab. Borea hatte dem nur die Tore von Robert Vogt (2.) und Manuel Heinze (55./62.) entgegenzusetzen und ziert nun mit null Zählern und 3:11 Toren das Tabellenende, während Zeißig punktgleich mit dem FSV Oderwitz – beide haben sechs Punkte – ungeschlagen auf Platz zwei steht. Andreas Kober führt die Torjägerstatistik mit bereits sechs Treffern allein an.

Vor immerhin 110 Zuschauern musste sich die SG Crostwitz dem starken Aufsteiger FSV Oderwitz knapp mit 2:3 (0:1) geschlagen geben. Josef Nemec gelang in der 50. Minute immerhin der 1:2-Anschlusstreffer, doch FSV-Torjäger Hendrik Dietrich erhöhte auf 3:1 (78.). Michael Müller traf in der 90. Minute zum 2:3-Endstand. (ck/jj)

