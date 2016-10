Weixdorf steht im Stau Auf der Königsbrücker Straße blinkt eine Ampel – und schon passiert es.

© Thorsten Eckert

Ist das schon mal ein kleiner Vorgeschmack? Auf Höhe des Lidl-Marktes an der Königsbrücker Straße in Weixdorf steht derzeit noch eine Baustellenampel, die regelmäßig für Staus sorgt, Demnächst soll dort eine Fußgängerampel errichtet werden. Läuft alles nach Plan, könnte die – auch für die Schulkinder wichtige Ampel – schon nach den Herbstferien in Betrieb gehen. Allerdings sollen Autos hier dann nicht so häufig im Stau stehen; die Ampel zeigt nur bei Bedarf Grün für die Fußgänger.

