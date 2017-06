Weixdorf richtet Wanderwege her 22 000 Euro werden dafür ausgegeben. Das soll nur der Anfang sein.

Damit man in und um Weixdorf besser wandern kann, werden die Wege hergerichtet. © dpa

Weixdorf steckt Geld in die Sanierung öffentlicher Wege. Rund 22 000 Euro sind dafür vorgesehen. Von dem Geld soll unter anderem die Verlängerung des Schelsweges vom Schelsberg bis zur Betonstraße bezahlt werden. Auch der Verbindungsweg von der Straße am Promigberg bis zum Kügelgenweg wird erneuert. Sie sind gleichzeitig Teil des Rundwanderweges. Nach Angaben von Lutz Biastoch, Leiter der Verwaltungsstelle Weixdorf/Langebrück, wird bei den Wegen der Untergrund erneuert, um den Wasserablauf zu gewährleisten. „Dann kommt eine zehn Zentimeter starke Schicht Sand darauf. Es handelt sich um sogenanntes Mineralgemisch.“

Laut Andreas Placzeck, stellvertretender Ortsvorsteher, sind die öffentlichen Wege Teil des Weixdorfer Rundwanderweges. „Er soll in einem ordentlichen Zustand sein. Wir haben immer wieder Hinweise bekomme, dass etwas gemacht werden muss. Diese beiden Vorhaben sind erst der Anfang.“ Der Weixdorfer Rundwanderweg erstreckt sich über eine Länge von gut zwölf Kilometern und ist mit Wegzeichen „Grüner Ring auf weißem Grund“ gekennzeichnet. An zwei Punkten, auf dem Parkplatz am Waldbad und auf der Gomlitzer Höhe, befinden sich Übersichtskarten zum Verlauf. Er verläuft vom Parkplatz Waldbad Weixdorf am Großteichdamm entlang, zum ehemaligen Lausaer Saugarten, ins Schelstal und über die Gomlitzer Höhe wieder zurück zum Waldbad. (szo)

zur Startseite