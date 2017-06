Weixdorf peilt Auswärtssieg an Die SG will die Saison auf Platz sechs beenden. Die BFV-Reserve verabschiedet sich aus der Liga.

Fußball-Landesklasse Ost. Am letzten Spieltag der Landesklasse Ost will sich die SG Weixdorf mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Der Tabellenachte (30 Punkte) gastiert am Sonnabend ab 15 Uhr beim Schlusslicht Bischofswerdaer FV II. Für die Hausherren, die null Punkte auf dem Konto haben, wird es das vorerst letzte Spiel in einer siebenten Liga sein. Die BFV-Oberliga-Reserve wird in die Kreisliga zurückgezogen.

Weixdorf kann sich mit einem Punktgewinn im Tableau noch auf den sechsten Platz verbessern. Die punktgleiche SG Crostwitz 1981 hat spielfrei, der LSV Neustadt/Spree als Tabellensechster (31 Pkt.) trifft auf den zweitplatzierten Rot-Weiß Bad Muskau. Egal, wie diese Partien enden, mit der zuletzt gezeigten Mini-Serie von vier Siegen und nur einem Remis in den letzten fünf Spielen hat sich Weixdorf ohnehin schon einen positiven Abgang in die sommerliche Pause verschafft.

Verlieren die Weixdorfer jedoch, dann könnte der SV Oberland Spree mit einem hohen Auswärtssieg beim SV Fortuna Trebendorf nach Punkten noch gleichziehen – und mit einem besseren Torverhältnis vorbei. Weixdorf steht derzeit bei minus fünf Toren, Oberland Spree weist minus acht Zähler auf. Da ist also noch ein bisschen Musik drin beim Saisonfinale. (jj/ck)

