Weixdorf noch ohne Torjäger

Fußball-Landesklasse. Am 22. Spieltag muss die SG Weixdorf zum Derby beim SV Oberland Spree antreten. Am Sonnabend um 15 Uhr wird diese Partie auf dem Rasenplatz in Großpostwitz angepfiffen. Nach dem Rückzug von Blau-Weiß Zschachwitz aus dieser siebten Liga steht fest, dass Weixdorf den Klassenverbleib geschafft hat. Damit sollte der Tabellenzehnte beim Sechstplatzierten unbeschwert aufspielen können. Leider wird Toregarant Felix Röthig den Nord-Dresdnern noch nicht zur Verfügung stehen. Der 26-Jährige kuriert noch eine Verletzung aus. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1. Borek Pozivil hatte die Lausitzer in Front geschossen, Riko Klausnitzer traf zum Ausgleich. Am Sonntag um 13.45 Uhr erwartet die Bischofswerdaer Reserve den LSV Neustadt/Spree und ab 15 Uhr spielt die SG Crostwitz gegen den Tabellenzweiten Bad Muskau. (jj)

