Weixdorf kann noch gewinnen

Fußball-Landesklasse Ost. Der 20. Spieltag stand in der Staffel Ost ganz im Zeichen der innerstädtischen Derbys. Der Dresdner SC empfing den FV 06 Laubegast und Blau-Weiß Zschachwitz duellierte sich mit der SG Weixdorf. Knapp 250 zahlende Zuschauer kamen bei beiden Spielen auf ihre Kosten. Es gab zwölf Tore, zwei Platzverweise und Überraschungen.

Im Ostragehege machte der DSC mit einem 3:2 (1:0)-Sieg dem FV 06 einen dicken Strich durch die Aufstiegsambitionen. Aber auch in Zschachwitz entwickelte sich eine hochdramatische Begegnung mit fußballerischen Leckerbissen. In der ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Weixdorf durch Dominik Hoffmann und Riko Klausnitzer zweimal in Führung, doch Tom Winter sowie Adam Grohmann brachten die Zschachwitzer stets wieder heran.

In der 74. Minute zeigte Tino Wecker wieder einmal seine unnachahmlichen Freistoß-Qualitäten. Der 41-Jährige traf direkt und brachte die Blau-Weißen eine Viertelstunde vor dem Abpfiff erstmalig in Front. Aber die Gäste steckten nicht auf. Klausnitzer in der 85. Minute sowie Hoffmann in der 87. Minute sorgten für den 4:3 (2:2)-Auswärtssieg. Es war der erste Punktgewinn der Nord-Dresdner in der Rückrunde nach zuletzt sechs Niederlagen. Co-Trainer Kai Vogel: „Die Jungs haben eine perfekte Moral gezeigt. Nach sechs verlorenen Spielen in Folge und einem Rückstand in der 74. Minute diese Partie noch herumzureißen, dass spricht für die gesamte Mannschaft. Großes Kompliment!“ (jj)

Weixdorf: Kalies - Puchta, Klausnitzer, Kurzreuther, Böhm, Stoll, Kramosch (80. Köhne), Stanzel, Kluge, Hoffmann (90. Rütze) und Ihde (46. Zickler).

