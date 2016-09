Weixdorf gibt Geld für Spielplätze In der Bergsiedlung in Lausa wird ein bestehender Platz erweitert. Pläne geht es auch für Boxberg.

Die Ortschaft greift in diesem Jahr für die Kinder tief in die Tasche. Rund 5 000 Euro stellt der Dresdner Ortsteil jetzt für den Spielplatz an der Bergsiedlung zur Verfügung, Ortsvorsteher Gottfried Ecke (CDU). Holger Viergutz, Ortschaftsrat der Linken, hatte sich für einen Ausbau des Platzes starkgemacht und unter Anwohnern nach einer geeigneten Lösung gefragt. Jetzt werden von dem Geld unter anderem eine Rutsche als zusätzliche Klettermöglichkeiten an ein vorhandenes Gerüst angebracht. Außerdem soll eine Wippe installiert werden.

Bereits vor einiger Zeit hatte der Ortschaftsrat ebenfalls rund 5 000 Euro für ein neues Gerät auf dem Spielplatz Lausaer Höhe überwiesen. Hierfür waren 2015 schon einmal rund 4 500 Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt worden. Von den knapp 10 000 Euro wurde ein neues Klettergerüst aufgestellt. Es ist aus einer robusten Holzbalkenkonstruktion gefertigt, an deren vier Seiten Seile zum Klettern angebracht sind. Ausgesucht wurde das Gerät von Lausaer Eltern. Ihnen waren drei Anlagen zur Auswahl angeboten worden: ein Kletterturm mit einer Rutsche, ein Klettergerüst mit einer Kletterwand und eben das Gerüst mit den Seilen. Der Ortschaftsrat ist dann dem Votum der Eltern gefolgt.

Damit nicht genug: Im Weixdorfer Ortsteil Boxberg soll ein weiterer neuer Kinderspielplatz entstehen. Einen entsprechenden Planungsauftrag hat Weixdorf bereits der Stadtverwaltung Dresden erteilt. Sie soll jetzt mehrere Varianten vorlegen, aus denen der Ortschaftsrat dann die geeignetste auswählen kann. Wann es zu einer Umsetzung kommt, ist hier offen. Wie hoch die Summe ist, ist ebenfalls noch unklar. Nach den Worten von Ortsvorsteher Gottfried Ecke (CDU) sollen die neuen Spielgeräte auf einer Fläche Am Nixenweg aufgestellt werden. (SZ/td)

