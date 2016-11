Weixdorf gewinnt Aufsteigerduell Stürmer Felix Röthig wird am Mittwoch Vater und dreht am Sonntag das Heimspiel gegen Crostwitz mit zwei Treffern.

Fußball-Landesklasse Ost. Der 2:1 (0:1)-Sieg der SG Weixdorf am elften Spieltag der Landesklasse Ost gegen die SG Crostwitz stand ganz im Zeichen der erfolgreichen Rückkehr von Torjäger Felix Röthig. Der 25-Jährige musste wegen diverser Verletzungen zuletzt einige Spiele pausieren. Im sonntäglichen Duell gegen Mitaufsteiger Crostwitz konnte der Mann mit dem exzellenten Torriecher endlich wieder auflaufen. Und er kehrte eindrucksvoll in die Mannschaft zurück. Allerdings gehörte zunächst in dieser Partie die Aufmerksamkeit dem Team um das Trainergespann Pavel Runt und Thomas Latkolik. In der 28. Minute sorgte Simon Sauer für das Führungstor für die Gäste, die später noch zu einem Lattentreffer kamen.

Doch in der Schlussviertelstunde legte Röthig seinen speziellen Auftritt hin. Mit zwei Toren in der 76. und 84. Minute drehte er das Spiel zugunsten der Weixdorfer. „Er macht halt offensiv den Unterschied. Ein ganz wichtiger Sieg für die gesamte Mannschaft“, erklärte Weixe-Trainer Holger Steinhardt. Für seinen Toregarant Röthig waren diese beiden Tore der Abschluss einer emotionalen Woche. Am Mittwoch erst hatte seine Tochter Marla-Elenie das Licht der Welt erblickt. Das Baby und seine Freundin Madeleine sind wohlauf. (jj)

