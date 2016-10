Weixdorf erwartet Tabellennachbarn Am Sonntag kommt es auf dem Forstsportplatz zum Stadt-Derby. Die SG empfängt am siebten Spieltag Blau-Weiß Zschachwitz.

© dpa

Fußball. Beide Teams sind momentan Tabellennachbarn. Weixdorf ist Zehnter, Zschachwitz steht auf Platz elf. Bei Siegen und Niederlagen liegen die Kontrahenten auf einem Level. Beide haben zwei Siege und vier Niederlagen zu Buche stehen. Auch hinsichtlich des Spielerkaders plagten zuletzt beide Trainer einige Besetzungsprobleme. Die Blau-Weißen müssen auf die langzeitverletzten Otto Winkler und Martin Zumpe verzichten. Oliver Göschick ist noch gesperrt.

„Bei unserem Aufgebot von 15 Spielern schmerzt jede Verletzung und jede Sperre natürlich akut. Es wird eine ganz schwierige Saison“, gibt Zschachwitz-Trainer Jürgen Fischer unumwunden zu. Auf Seiten der Hausherren musste zuletzt Felix Röthig angeschlagen pausieren. Der Anstoß zum Derby erfolgt um 15 Uhr.

Am siebenten Spieltag könnte es auch einen Wechsel an der Spitze des 13er Feldes geben, denn Tabellenführer Radebeuler BC ist diesmal spielfrei. Auf den Platz an der Sonne will der FSV Neusalza/Spremberg (zwei Zähler hinter dem RBC), der sich mit den Ex-Schiebockern Ralf Marrack und Peter Novotny inzwischen auf Rang zwei vorgearbeitet hat. Am Sonntag hat der Tabellenzweite den noch sieglosen Bischofswerdaer FV II (zwei Remis, drei Niederlagen) zu Gast.

Zur gleichen Zeit gastiert der SV Oberland/Spree in Bad Muskau. Nach zuletzt 19 Gegentoren – im Punktspiel gegen den FC Oberlausitz II (2:8) und im Pokal gegen Lok Leipzig (2:11) – muss der SV seine Abwehr stabilisieren. Bereits am Sonnabend reist Aufsteiger SG Crostwitz 1981 zum LSV Neustadt/Spree (Anstoß 15 Uhr). (jj/js)

