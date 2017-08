Weixdorf erwartet den Spitzenreiter

Fußball, Landesklasse Ost. Am Sonntag um 15 Uhr kommt auf das von Holger Steinhardt trainierte Weixdorfer Team eine schwere Heimaufgabe zu. Auf dem Forstsportplatz stellt sich dann der Spitzenreiter SV Rot-Weiß Bad Muskau vor, der mit einem 7:0-Sieg über Borea Dresden in die Saison gestartet ist. Immerhin glückte auch den Weixdorfern der Auftakt mit einem 2:0-Erfolg in Laubegast. Ebenfalls Heimrecht haben die mit null Punkten gestarteten Mannschaften vom SV Oberland Spree und der SG Crostwitz 1981. Die Oberländer erwarten am Sonnabend um 15 Uhr in Großpostwitz die angeschlagenen Laubegaster, die gegen Weixdorf gleich zwei Gelb-Rote und eine Rote Karte kassierten. Am Sonntag um 15 Uhr ist der gefährliche Aufsteiger FSV Oderwitz zu Gast in Crostwitz. Der bringt mit Hendrik Dietrich einen Stürmer mit, der beim 4:2 gegen den SV Oberland Spree drei Treffer erzielte. Er führt gemeinsam mit Radoslaw Sarelo (Bad Muskau) und Edenilson De Souza Barros (Neustadt/Spree) die Torjägerliste an. Der dank Stürmer Andreas Kober mit einem 2:0-Sieg gestartete Aufsteiger SV Zeißig muss am Sonntag nach Dresden reisen. Um 15 Uhr wartet der SC Borea auf den Westlausitzer Kreisoberliga-Meister. (ck)

